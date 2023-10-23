به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا موثقی‌نیا معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار کرد: بومی سازی از جنبه‌های مختلف از جمله مقابله با تحریم‌ها، فناوری و ضرورت توسعه آن، فعال کردن ظرفیت‌های خالی صنایع و همچنین کمک به اشتغال زایی در کشور مورد اهمیت است.

به گفته وی، محور برنامه‌های بومی سازی این سازمان بر افزایش خوداتکایی، ارتقای توان ساخت داخلی و حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی استوار است.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو خاطرنشان‌کرد: این سازمان در راستای تقویت و تسهیل افزایش مشارکت سازندگان داخلی و بومی‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور به‌ویژه در معادن، شرکت‌های فولادی و همچنین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توانمند، اقداماتی را در چند سال اخیر با جدیت پیگیری و عملیاتی کرده است.

وی ادامه‌داد: با اجرای برنامه‌های بومی سازی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخل، بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سه سال گذشته (۱۴۰۱-۱۳۹۹) توسط شرکت‌های تابعه ایمیدرو، صرفه جویی ارزی به دست آمده است.

بر اساس اعلام ایمیدرو، موثقی نیا ادامه داد: برنامه‌ریزی برای صرفه جویی ارزی به میزان حدود ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲، انجام هماهنگی‌های لازم برای تأسیس صندوق پژوهش و فناوری فولاد (با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و با مشارکت شرکت‌های فولادی کشور) به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، سازندگان داخلی و نیز تسهیل گری طراحی، ساخت و تولید داخل، بخش دیگری از برنامه بومی سازی ایمیدرو است.

پوشش ۱۰ هزار میلیارد ریالی ضمانت‌نامه ای صندوق پژوهش و فناوری فولاد

موثقی‌نیا توضیح‌داد: صندوق پژوهش و فناوری فولاد تا پایان امسال، مجوز ثبت و عملیاتی شدن فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده و برای پوشش ضمانت‌نامه ای تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال فعالیت‌های ساخت و تولید داخل را حمایت و پشتیبانی می‌کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به راهبری ایمیدرو برای ساخت داخل ماشین آلات معدنی، گفت: به عنوان نمونه می‌توان به بومی سازی دامپتراک ۶۰ تنی که اکنون به مرحله تولید رسیده اشاره کرد. همچنین بومی سازی دامپتراک ۱۲۰ تنی برقی که از سال گذشته مراحل اجرایی طراحی آن شروع شده است، پیش بینی می‌شود سال آینده ساخت نخستین نمونه از آن به اتمام برسد.