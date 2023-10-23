آمریکا از اتباعش خواست لبنان را ترک و از سفر به عراق خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان این کشور که مایل به ترک لبنان هستند خواست تا به علت وضعیت غیرقابل پیش بینی امنیتی هر چه سریع‌تر این کار را انجام دهند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، هنوز پروازهای تجاری برای خروج از لبنان وجود دارد، اما ظرفیت آنها در حال کاهش است.

واشنگتن همچنین دیروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستور تخلیه کارمندان غیر ضروری سفارت خود در بغداد و کنسولگری آن در اربیل کردستان عراق را به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی علیه کارمندان و منافع دولت آمریکا در عراق صادر کرده است.‌

در این بیانیه همچنین از آمریکایی‌ها خواسته شده که به دلیل آنچه «تروریسم، آدم‌ربایی، درگیری‌های مسلحانه، ناآرامی‌های داخلی و توانایی محدود عراق برای حمایت از شهروندان آمریکایی» خوانده شده است، از سفر به عراق خودداری کنند.

گفتنی است که آمریکا در چند هفته گذشته با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی نیروی دریایی بزرگی را به خاورمیانه اعزام کرده است که شامل دو ناو هواپیمابر و کشتی‌های همراه آنها و حدود ۲۰۰۰ تفنگدار نیروی دریایی است. این اقدام آمریکا با واکنش منفی ملت‌های منطقه و گروه‌های مقاومت مواجه شده است.