اعلام آمادگی ۲ دانشگاه تهرانی برای ایجاد شعبه مشترک در ژوهانسبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر سید محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران در نامه ای به آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور آمادگی این دو دانشگاه را برای راه اندازی شعبه به صورت مشترک در شهر ژوهانسبورگ اعلام کردند.

در این نامه آمده است:

حضرت آیت الله جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو سفر حضرتعالی به آفریقای جنوبی و تأکید دولت مردمی بر دیپلماسی علمی بویژه با کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران آمادگی خود را برای راه اندازی شعبه بصورت مشترک در شهر ژوهانسبورگ اعلام می دارند.

خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایند تا اقدامات مقتضی در خصوص صدور مجوز و همچنین تأمین منابع مالی به عمل آید.

پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران «نماد آموزش عالی کشور» سپاسگزار است.»