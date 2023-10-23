حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی المالکیه در سوریه خبر داد.

در این بیانیه آمده است: رزمندگان ما پایگاه المالکیه وابسته به اشغالگران آمریکایی را در سوریه با پهپاد هدف قرار دادند.

این در حالی است که پیش از اینف منابع سوری از حمله پهپادی به پایگاه اشغالگران آمریکایی در «التنف» و «الرکبان» در سوریه خبر داده بودند.

لازم به ذکر است که از چند روز پیش گروه‌های مقاومت عراقی که در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و بمباران مناطق مسکونی و کشتار غیرنظامیان فلسطینی برای مداخله مستقیم در تقابل با صهیونیست‌ها و در حمایت از مقاومت فلسطین اعلام آمادگی کرده بودند، رسماً به نبرد طوفان الاقصی پیوسته‌اند و طی چند روز اخیر بارها مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه الحریر در شمال عراق و پایگاه عین الاسد در غرب این کشور را هدف حملات پهپادی و راکتی قرار داده‌اند.

مقاومت عراق همچنین از چند روز پیش پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی را در سوریه نیز هدف قرار می‌دهد. پایگاه التنف در شرق سوریه و پایگاه آمریکایی در میدان گازی کونیکو در شمال شرق سوریه از جمله مقرهایی است که طی این روزها از سوی مقاومت عراق هدف حمله پهپادی یا راکتی قرار گرفته است.