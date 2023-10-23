به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که مصطفی حسین زعیتر (ابو مهدی) از رزمندگان حزب‌الله لبنان و از اهالی شهرک جلالا در البقاع در جریان درگیری‌های مرزی میان حزب‌الله و ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

از سوی دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند: ۲ موشک ضد زره به سوی یکی از مواضع اسرائیل در «اصبع الجلیل» پرتاب شد و در نتیجه آن آژیر هشدار در «کریات شمونه» به صدا درآمد.

همچنین تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ۳ نفر بر اثر پرتاب موشک به سوی کریات شمونه زخمی شدند.

مقامات رژیم صهیونیستی از شهرک‌نشینان صهیونیستِ شهرک کریات شمونه خواستند که وارد پناهگاه‌ها و مناطق امن شوند.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین از گلوله‌باران شهرک مرزی رمیش توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

النشره نیز گزارش داد: گستره گلوله‌باران اراضی لبنان توسط توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک‌های طلوسه، مرکبا و بنی حیان رسیده است. ۴ خمپاره اسرائیلی در اطراف شهرک رمیش در بخش میانی مرزهای جنوب لبنان سقوط کرده است.