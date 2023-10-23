حریفان کاراته کاهای ایران مشخص شدند/اعلام برنامه روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان از فردا سه شنبه دوم آبان با حضور ۱۱۴۹ کاراته کا از ۱۱۳ کشور به میزبانی مجارستان در سالن «پاپ لاسلو» شهر بوداپست آغاز می‌شود. در روز نخست رقابت‌های کاتای انفرادی آقایان و بانوان، مبارزات کومیته انفرادی اوزان ۶۸-، ۶۸+ کیلوگرم بانوان و اوزان ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم مردان برگزار خواهد شد.

مهسا افسانه نماینده ایران در کاتا انفرادی دور اول و در گروه ۶ این رقابت ها با نمایندگان اکراین، نروژ، مولداوی، فیلیپین، ترکیه و آلمان هم گروه است. محمدصدرا شیدزی در همین بخش و در گروه مردان دور اول در گروه ۷ با کاتاروهای کاستاریکا، آفریقای جنوبی، برزیل، بلغارستان، ایرلند، عربستان، اردن و مصر هم گروه است.

در کومیته انفرادی و در وزن ۶۸+ کیلوگرم لیلا برجعلی دور نخست با کاراته کای بلغارستان مبارزه می‌کند و در صورت برتری به مصاف برنده عربستان و ازبکستان می‌رود. مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم ابتدا کاراته کای صربستان را پیش رو دارد و در ادامه و در صورت برتری به مصاف برنده استرالیا و اسپانیا می‌رود.

در بخش مردان و در وزن ۸۴+ کیلوگرم سجاد گنج‌زاده دور نخست با کاراته کای مقدونیه مبارزه می‌کند و در صورت برتری با برنده مبارزه جمهوری چک و چین‌تایپه پیکار می‌کند. مهدی خدابخشی در وزن ۸۴- کیلوگرم ابتدا به مصاف کاراته کای قطر می‌رود و در صورت برتری با برنده بلغارستان و لیبی مبارزه خواهد کرد.

چهارشنبه سوم آبان در روز دوم این دوره از مسابقات، مبارزات کومیته انفرادی اوزان ۵۰-، ۵۵-، ۶۱- کیلوگرم بانوان و اوزان ۶۰-، ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم مردان برگزار خواهد شد که در هر شش وزن تیم اعزامی کشورمان نماینده دارد.

سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم دور نخست با کاراته کای لیتوانی مبارزه می‌کند و در صورت برتری به مصاف نماینده ونزوئلا می‌رود. در وزن ۵۵- کیلوگرم فاطمه سعادتی ابتدا به دیدار با کاراته کای تونس می‌رود و سپس نماینده برزیل را پیش رو دارد. آتوسا گلشادنژاد نماینده کشورمان در وزن ۶۱- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت به مصاف نماینده هلند می‌رود.

در گروه مردان و در وزن ۶۰- کیلوگرم علی مسکینی دور نخست کاراته کایی از چاد را پیش رو دارد. امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت به مصاف برنده الجزایر و ازبکستان می‌رود. سامان عدالتی نماینده کشورمان در وزن ۷۵- کیلوگرم نیز در دور نخست استراحت می‌کند و در دوم به مصاف نماینده مکزیک می‌رود.

پنجشنبه چهارم آبان ماه مسابقات کومیته تیمی برگزار می‌شود که تیم مردان ایران متشکل از ذبیح الله پورشیب، بهمن عسگری، سجاد گنج‌زاده، مهدی خدابخشی، صالح اباذری، مهدی عاشوری و محمود نعمتی در دور نخست به مصاف سوئیس می‌رود. در بخش بانوان هم تیم ایران با ترکیب آتوسا گلشادنژاد، فاطمه سعادتی، زینب جعفرنژاد و مبینا کاویانی در دور نخست به مصاف کره جنوبی می‌رود.