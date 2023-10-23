پاداش ۲۵۰ میلیاردریالی برای مشترکان خوش مصرف لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امیری امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باتوجه‌به اطلاع‌رسانی گسترده که از طریق رسانه‌های جمعی، روزنامه‌ها محلی، توزیع بروشور، نصب بنرهای مدیریت مصرف برق در شهرها و روستاها، تبلیغات گسترده در فضای مجازی استفاده از ظرفیت و امکانات شرکت، و با برنامه‌ریزی و رعایت الگوی مصرف توسط هم استانی‌ها، تعرفه بخش خانگی مشمول، ۲۵۰ میلیارد ریال پاداش خوش مصرفی شدند.

وی افزود: با همکاری انجام‌گرفته از سوی مشترکان بخش خانگی سرانه این تعرفه از ۲۰۰ کیلووات‌ساعت سال گذشته به ۱۹۶ کیلووات‌ساعت در سال جاری رسیده است که این رقم نسبت به رقم مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از تمامی مشترکین بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی که این شرکت را در عبور موفق از پیک‌بار ۱۴۰۲ یاری و الگوی مصرف را رعایت کردند تشکر و تقدیر کرد و گفت: بدون شک یکی از دلایل اصلی اینکه توانستیم پیک‌بار تابستان ۱۴۰۲ را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم همکاری و همیاری خوب تمام مشترکین استان بوده است.

بختیاری معاونت مشترکین شرکت توزیع برق لرستان نیز، گفت: از تعداد یک میلیون ۷۳ هزار و ۳۴۳ صورت‌حساب صادر شده مشترکین استان تعداد ۳۱۰ هزار و ۱۳۹ صورت‌حساب مربوط به مشترکان بخش خانگی که در طی ماه‌های گرم (خرداد تا شهریورماه) سال جاری بر اساس نرخ پله‌های مصرفی تعریف شده نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش مصرف داشته‌اند مشمول این پاداش شده‌اند که در بستانکاری صورت‌حساب آنها منظور شده است.

وی افزود: متأسفانه برخی از دستگاه‌ها و ادارات در استان لرستان همراهی لازم را برای مدیریت مصرف برق نداشتند که مشمول قطع برق شدند.