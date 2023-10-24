به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز سه‌شنبه در نشست شورای راهبری و کاهش تصادفات استان خوزستان بیان کرد: با توجه به اینکه ریل باس می‌تواند بخشی از ترافیک شهر اهواز را حل کند، مقرر شده تا راه‌آهن طرح خود در این زمینه را آماده کند و بخش خصوصی می‌تواند در اجرای این پروژه به ما کمک کند.

وی با اشاره به وجود نقاط حادثه‌خیز در خوزستان اضافه کرد: سازمان راهداری ۱۹ نقطه اصلی حادثه‌خیز را شناسایی کرده است و کارهای اصلاحی از قبیل تعریض مسیرها و نصب علائم و تأمین روشنایی برای این نقاط در دستور کار قرار دارد، اگر چه نقش اصلی در این خصوص را مردم و رانندگان از طریق رعایت قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه ایفا می‌کنند.

حسینی‌محراب اظهار کرد: از نظر دوربین‌های هوشمند و کنترل سرعت از سایر استان‌ها عقب بودیم اما توانستیم در ماه‌های اخیر امکانات و تجهیزات خوبی را برای خوزستان فراهم کنیم به طوری که مقداری از این عقب‌ماندگی جبران شد.

استاندار خوزستان گفت: برای بازگشایی مسیرهای مربوط به بازارهای هسته اصلی مرکز شهر اهواز کمیته‌ای با مسئولیت معاونت عمرانی استانداری تشکیل خواهد شد که در این خصوص بررسی و تصمیم‌گیری خواهد کرد.

حسینی محراب با اشاره به احداث پیست موتورسواری و اتومبیلرانی در خوزستان ادامه داد: در این راستا از همه فرمانداران شهرستان‌ها می‌خواهیم احداث پیست موتورسواری و اتومبیلرانی را در دستور کار قرار دهند؛ البته در اهواز زمینی به این منظور اختصاص یافته که نیاز است با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به نرم افزارهای کنترل ترافیک شهری عنوان کرد: شهرداری اهواز نرم افزار مناسبی را برای این کار دارد که انتظار می‌رود آن را در اختیار همه شهرها قرار دهد.

وی افزود: فرمانداران برای پیشگیری از تصادفات جاده‌ای، نقاط حادثه‌خیز را با بهره‌گیری از نظرات مردم محلی و پاسگاه‌های هر منطقه شناسایی کرده و نسبت به اصلاح آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار خوزستان بیان کرد: با توجه به افزایش عبور و مرور در جاده‌های استان باید متناسب با آن بزرگراه‌ها و راه‌های استان را توسعه دهیم.

حسینی‌محراب گفت: بسیاری از پروژه‌های حوزه راه در خوزستان، ملی بوده و تصمیمات در مورد آنها در مرکز اتخاذ می‌شود از این رو از همه مسئولان این حوزه درخواست می‌کنیم برای جبران این عقب ماندگی، نگاه ویژه‌ای به پروژه‌های جاده‌ای خوزستان داشته باشند.

استاندار تصریح کرد: خوزستان در زمینه انتقال کالا از بنادر جزو دو استان اول کشور است در حالی که در شاخص بزرگراه‌ها، استان نهم یا دهم هستیم که جا دارد نخبگان، نمایندگان مجلس و خبرگان و مدیران خوزستانی در سطح کشور در این زمینه مطالبه‌گری کنند تا شاهد بهبود شرایط و پیشرفت راه‌ها و بزرگراه‌ها باشیم.