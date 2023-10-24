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۳ آبان ۱۴۰۲، ۰:۲۷

تولیت حرم حضرت معصومه (س):

مردم با تماشای فیلم اخت الرضا(ع)پیام های زندگی حضرت رادریافت کنند

مردم با تماشای فیلم اخت الرضا(ع)پیام های زندگی حضرت رادریافت کنند

قم- تولیت آستان حضرت معصومه (س) گفت: امیدواریم مردم با تماشای فیلم سینمایی اخت الرضا (ع) پیام های این فیلم را دریافت و در زندگی خود پیاده سازی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی عصر سه شنبه پس از تماشای فیلم سینمایی اخت الرضا (ع) در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: قبل از تولید این فیلم سینمایی کار هنری جدی و مناسب، برای حضرت معصومه (س) انجام نشده بود.

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) با بیان اینکه امید است این فیلم سینمایی بتواند برای جامعه تاثیرگذار باشد افزود: بیان گوشه ای از زندگی و شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) در قالب هنر هدف اصلی تولید این فیلم بوده است.

آیت الله سعیدی ادامه داد: حضرت معصومه (س) شخصیتی جهادی و مهاجر الی الله بود و حضرت این پیام را به ما داد که برای ترویج دین باید حرکت کرد.

وی گفت: تعدادی از همراهان حضرت معصومه (س) بدست ماموران حاکمیتی به شهادت رسیدند و شواهد زیادی نیز وجود دارد که حضرت معصومه (س) نیز به شهادت رسید است و این موضوع مورد توجه عالمان دین بوده است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) افزود: دختران ما امروز باید از حضرت معصومه (س) الگو بگیرند و جهاد تبیین را از جمله رسالت های خود بدانند که امیدواریم مردم با تماشای فیلم سینمایی اخت الرضا (ع) پیام ها را دریافت و در زندگی خود پیاده سازی کنند.

کد مطلب 5921101

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