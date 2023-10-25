آرش آریانژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس تصمیمات ممتاز جهادی در خصوص تخصیص اعتبارات لازم جهت تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های توسعه منابع آب این استان، فعالیت‌های اجرایی در تمامی پروژه‌ها و طرح‌های آبی کردستان جان تازه‌ای گرفت و وعده وزارت نیرو در رابطه با اتمام این طرح‌ها و شکوفایی حوزه آب کردستان محقق شد.

وی با اشاره به اینکه ۶ پروژه در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در کردستان به بهره‌بردای می‌رسند، گفت: از عمده پروژه‌های اثرگذار که مشکل آب شرب شهروندان گرامی بانه را مرتفع خواهد کرد آبرسانی به شهر بانه از سد عباس آباد است.

آریانژاد افزود: تأمین آب شرب این شهر شامل خطوط انتقال به طول ۲۲.۵ کیلومتر ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۵۵۰ لیتر بر ثانیه و مخازن ذخیره به ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب می‌باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان تصریح کرد: تأمین آب پایدار بخشی از نیاز آب شرب شهر بانه با حجم ۸.۵ میلیون متر مکعب در سال برای جمعیت تحت پوشش ۲۲۳ هزار نفری از عمده اهداف این طرح است.

آریانژاد افتتاح ایستگاه پمپاژ دائم بوئین را گامی مؤثر در حوزه تأمین آب شرب بانه دانست و اظهار داشت: اعتبار هزینه شده تاکنون به ارزش سرمایه گذاری بروز، حدود ۶ هزار میلیارد ریال است.