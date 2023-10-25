سرپرست باشگاه استقلال خوزستان حکم مدیریت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال خوزستان، در شرایطی که بعد از تغییر و تحول در باشگاه استقلال خوزستان، امید علی نجفی به عنوان سرپرست طی هفته‌های اخیر کار را دنبال کرده بود، اکنون به صورت رسمی به عنوان مدیرعامل آبی‌پوشان انتخاب شد.

نجفی که سابقه مدیریت بیش از یک دهه از شرکت‌های صنعتی و تولیدی را در کارنامه دارد و پیش از این با حضور در هیات مدیره باشگاه استقلال خوزستان با شرایط و جو این باشگاه کاملاً آشنایی داشت، بعد از تجربه چند ماه حضور در پست سرپرستی، اکنون با نظر مدیران و مالکان این باشگاه به عنوان مدیرعامل انتخاب و کار خود را دنبال خواهد کرد.

در شرایطی که تصور می‌شد با توجه به شناخت کم نجفی از جو فوتبال او اسیر حواشی و شایعات و فشارهای شکل گرفته به واسطه نتایج تیم قرار گیرد، اما مدیرعامل کنونی آبی‌ها با استراتژی قابل توجهی، بیشتر توجه خود را معطوف به بحث زیرساختی و ثبات در این باشگاه کرده است.

نجفی که تمام توان باشگاه را معطوف به بخش زیرساختی آبی‌پوشان کرده، در تلاش است تا با تدابیر کادرفنی و دیگر بازیکنان سهمیه این تیم را در لیگ در وهله اول حفظ کرده و در فصول آتی ضمن توجه بیشتر به استعدادهای این استان، جاه‌طلبی این تیم را نیز دنبال کنند.