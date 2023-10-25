واردات آیفون ۱۴ به بالا آزاد نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید رضوی آرانی اظهار کرد: در ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و وزارتخانه‌های مرتبط در برابر واردات این گوشی همراه که نام آن را نمی‌بریم و همه هم می‌دانند (آیفون ۱۴ به بالا) به هر شکلی می‌ایستیم، خدمات به آن داده نمی‌شود و واردات آن غیرقانونی است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بعید می‌دانم این تصمیم عوض شود و ورود، استفاده، به کارگیری و فروش این موبایل ممنوع است.

گفتنی است، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که برخورد با آیفون قاچاق ۱۴ به بالا در دستور کار قرار گرفته و این موضوع به دبیر کمیسیون مقابله قاچاق کالا و ارز استان تهران ابلاغ شده است. با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری کالای آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق اقدام خواهد شد.

به گفته دهقانی نیا، اگر شخصی به فروشنده‌ای که گفته کالا در آینده رجیستر می‌شود اطمینان کرده و آیفون ۱۴ به بالا خریده و حالا متوجه شده که کالا قاچاق است، می‌تواند با فاکتور به تعزیرات مراجعه و از فروشنده شکایت کند.