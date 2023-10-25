حمایت علمای اهل سنت شهرستان اوز از عملیات طوفان القصی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «همراهی با طوفان الاقصی»، به همت مرکز اسلامی فارس و مجتمع علوم دینی اهل سنت شهرستان اوز با حضور علما و روحانیون اهل سنت جنوب فارس در این شهرستان اوز برگزار شد.

شیخ محمدصالح انصاری، امام جمعه موقت و مدیر مجتمع علوم دینی اهل سنت احمدیه اوز در این برنامه با اشاره به آمار جنایات رژیم اشغالگر قدس اظهار داشت: طوفان الاقصی طلسم را شکسته و نقاب‌ها را کنار زد.

وی ضمن محکوم کردن برخورد شایعه‌پراکنان و منافقان گفت: طوفان الاقصی آغازی برای شجاعت مظلومان فلسطینی و پایانی بر ظلم رژیم صهیونیستی بود.

حجت‌الاسلام محمد لقمان مدیح مدیر مرکز اسلامی فارس نیز در این برنامه اظهار کرد: رمز پیروزی بر مشرکان، مجهز بودن به سلاح ایمان است.

وی تصریح کرد: اساس کار مسلمانان، ایمان آنان به بندگی خداست؛ کرامت اسلامی باید بیدار شود.

مدیر مرکز اسلامی استان فارس خاطرنشان کرد: علما، روحانیون، طلاب و مسئولان جنوب فارس از شهرستان‌های اوز، لارستان، خنج، جویم، لامرد و مهر جمع شده‌اند تا پیام مردم را به فلسطینیان برسانند و بگویند ما حامی شما هستیم.

در پایان نیز علمای اهل سنت شهرستان اوز در این برنامه حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند.