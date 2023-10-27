  1. سیاست
  2. رهبری
۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

در شماره ۴۱۶؛

خط حزب‌الله با عنوان چنگال آمریکا بر گلوی کودکان فلسطین منتشر شد

خط حزب‌الله با عنوان چنگال آمریکا بر گلوی کودکان فلسطین منتشر شد

چهارصد و شانزدهمین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله، با عنوان «چنگال آمریکا بر گلوی کودکان و زنان فلسطین» ‌ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و شانزدهمین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله، با عنوان «چنگال آمریکا بر گلوی کودکان و زنان فلسطین» منتشر شد.

سخن هفته این شماره خط حزب‌الله، تلاش مذبوحانه سردمداران کشورهای ظالم و شرور برای نجات رژیم از پا افتاده صهیونیستی پس از شکست ترمیم‌ناپذیر در عملیات طوفان الاقصی را بررسی کرده است.

خط حزب‌الله در یادداشت هفته خود با عنوان " «طوفان‌الاقصی» مظهر قدرت اسلام" به مناسبت دیدار اخیر شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نگاهی به تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش جریان مقاومت بر رشد اسلام‌گرایی در جهان داشته است.

شماره این هفته خط‌حزب‌الله به روح مطهر دانش‌آموز شهید دوران دفاع مقدس، شهید حسین فهمیده تقدیم می‌شود.

کد مطلب 5923131
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها