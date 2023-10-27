به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصد و شانزدهمین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله، با عنوان «چنگال آمریکا بر گلوی کودکان و زنان فلسطین» منتشر شد.

سخن هفته این شماره خط حزب‌الله، تلاش مذبوحانه سردمداران کشورهای ظالم و شرور برای نجات رژیم از پا افتاده صهیونیستی پس از شکست ترمیم‌ناپذیر در عملیات طوفان الاقصی را بررسی کرده است.

خط حزب‌الله در یادداشت هفته خود با عنوان " «طوفان‌الاقصی» مظهر قدرت اسلام" به مناسبت دیدار اخیر شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نگاهی به تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش جریان مقاومت بر رشد اسلام‌گرایی در جهان داشته است.

شماره این هفته خط‌حزب‌الله به روح مطهر دانش‌آموز شهید دوران دفاع مقدس، شهید حسین فهمیده تقدیم می‌شود.