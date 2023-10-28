بهسازی باغات «به» اولویت اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شهریاری شامگاه جمعه در چهارمین جشنواره «هیوا» در شهر گیوی اظهار کرد: یکی از اهداف مهم سازمان جهاد کشاورزی در کنار میراث فرهنگی در برگزاری جشنواره‌ها و آئین‌های برداشت محصول و خرمن کمک به اقتصاد روستا و پایداری منابع درآمدی روستاییان است.

وی تصریح کرد: در همه شهرهای استان اردبیل ظرفیت‌های خوبی در تولید محصولات متنوع زراعی، باغی و دامی وجود دارد که در شهرستان کوثر نیز تولید «به» از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی ظرفیت‌های شهرستان و افزایش درآمد کشاورزان به ویژه باغداران اعلام کرد و گفت: در سایه برگزاری این جشنواره‌ها شاهد حضور گردشگران و حتی سرمایه‌گذاران در صنایع جانبی و تبدیلی هستیم تا بتوانیم زمینه تحول اقتصادی را در مناطق مختلف استان فراهم کنیم.

شهریاری همگرایی و همدلی آحاد جامعه را در افزایش نشاط اجتماعی بسیار مهم عنوان کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی در قالب جشنواره خرمن از تولید محصولات متنوع حمایت کرده و شکرگزار نعمات بی‌پایان الهی است.

وی به اهمیت بهداشتی و پزشکی «به» به عنوان میوه بهشتی عنوان کرد و ادامه داد: این میوه دارای ویتامین‌های متعدد، کلسیم، پتاسیم، آنتی اکسیدان و آنتی‌بیوتیک قوی است که در کنترل فشار خون و کاهش بیماری‌های قلب و عروق، گوارشی و کبد بسیار مهم و حائز اهمیت است.

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بسیاری از خانواده‌ها از محصول «به» در قالب‌های مختلف استفاده کرده و سعی می‌کنند سلامت خود را ارتقا دهند.

وی اضافه کرد: در دنیا ۷۰۰ هزار تن «به» تولید می‌شود که چند کشور تولیدکننده این محصول هستند که از جمله آنها می‌توان به کشور ایران، چین، برزیل، ترکیه و… اشاره کرد که کشورمان نیز رتبه چهارم را در تولید این محصول در سطح جهان دارد.

شهریاری بیان کرد: استان اردبیل نیز چهارمین تولیدکنندگان «به» در کشورمان است و باغ شهر استان اردبیل، گیوی به عنوان پایتخت «به» ایران معرفی شده تا زمینه تولید و عرضه محصولات متنوع برای هموطنان فراهم آید.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: باید اصحاب رسانه در یک چالش فراگیر با راه انداختن هشتک در فضاهای مجازی سعی کنند تا بازار «به» گیوی را برای همه ایرانیان معرفی کنند تا ما بتوانیم «به» تولید شده را در این منطقه به عنوان یک برند خاص برای هموطنان معرفی و قابلیت برگزاری چنین جشنواره‌هایی را در سطح منطقه‌ای و حتی ملی بالا ببریم.

شهریاری تصریح کرد: در کنار توسعه و بهسازی باغات «به» گیوی، ما در سال‌های اخیر با مشکل ترکیدگی میوه «به» در باغات روبه‌رو بودیم که مطالعاتی علمی در این زمینه در حال انجام است که نتایج آن در عارضه‌یابی این مشکل بسیار راهگشا خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در بهسازی باغات میوه «به» توجه به پایه‌های این باغات و ضرورت تقویت آن بسیار مهم به نظر می‌رسد که قطعاً مقاوم‌سازی پایه‌ها و بهسازی باغات می‌تواند خسارت‌ها را در تغییرات اقلیمی به ویژه سرمازدگی و برخی از شرایط جوی به حداقل رسانده و کاهش دهد.