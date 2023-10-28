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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۱

با پیگیری چندماهه وزارت ارتباطات؛

استارلینک مکلف به همکاری با ایران شد

استارلینک مکلف به همکاری با ایران شد

بر اساس رأی اتحادیه بین‌المللی مخابرات، استارلینک برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای مکلف به همکاری با ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین جلسه «هیأت مقررات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابرات» یا همان RRB، شرکت اسپیس ایکس مکلف به همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای خود شد.

در این جلسه، مدارک و مستندات تکمیلی ایران در خصوص فعالیت بدون مجوز منظومه ماهواره‌ای استارلینک در ایران مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به اتفاق آرا خدمات اینترنت ماهواره‌ای ارائه شده توسط این شرکت را خلاف مقررات بین‌المللی شناخت و از شرکت اسپیس ایکس (مالک اینترنت ماهواره‌ای استارلینک) و کشورهای مسئول خواست که به قید فوریت اقدامات خود را منطبق بر قواعد سرزمینی ایران کند و برای اخذ مجوز فعالیت خود در ایران از طریق رگولاتوری این کشور اقدام کند.

به این ترتیب گام مهمی برای قانونمند کردن فعالیت استارلینک در کشورمان برداشته شد تا امکان بهره برداری قانونی هموطنان از این سرویس فراهم شود.

کد مطلب 5923354
هنگامه فروغی

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