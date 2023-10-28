رکوردشکنی ۲۴۵ هزار نفری مخاطبان در سینما/ در یک روز اتفاق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کمیجانی معاون دفتر نظارت بر نمایش سازمان سینمایی ضمن اعلام خبر رکوردشکنی دوباره سینما طی چند ماه اخیر گفت: این خبری خوشحال‌کننده برای علاقه‌مندان سینمای ایران و در مجموع برای اهالی فرهنگ و هنر است که روز سه‌شنبه دوم آبان برای اولین‌بار حدود ۲۴۵ هزار نفر در یک روز از فیلم‌های روی پرده دیدن کردند.

وی با اشاره به تنوع آثار روی پرده که شامل مضامین و موضوعاتی از قبیل کودک و نوجوان، خانواده، کمدی و اجتماعی است، گفت: نیاز مخاطب به نشاط و سرگرمی در فضای عمومی و اعتماد او به مضامین آثار روی پرده و همچنین مدیریت صحیح سانس‌ها و نمایش فیلم‌ها که در تعامل دوسویه سازمان سینمایی و شورای صنفی نمایش شکل گرفته از جمله دلایل اصلی جابه‌جایی پی در پی رکورد استقبال مخاطبان از سینمای ایران است.

پیش از این بالاترین ثبت رکورد حضور مخاطبان در یک روز مربوط به ۳۰ خرداد سال جاری بود که در آن تاریخ ۲۰۸ هزار نفر به تماشای فیلم‌های روی پرده نشستند.