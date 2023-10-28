«سرکوب» و «چرخه نهم» به مراحل فنی رسیدند/ ۲ حضور جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «خانه‌ای نزدیک خورشید» تولید مشترک آلمان و ایران، به کارگردانی مریم صمدی و رونی شاملییان و تهیه‌کنندگی مشترک رونی شاملییان، الهه گودرزی و مریم صمدی به بیست و دومین بخش مسابقه فیلم‌های معنوی جشنواره بین‌المللی داکا بنگلادش و بیست و هشتمین دوره جشنواره رباط مراکش راه پیدا کرد.

جشنواره داکا از معتبرترین جشنواره‌های آسیا است که از ۲۰ تا ۲۸ ژانویه برابر با ۳۰ دی تا ۸ بهمن ۱۴۰۲ در داکا پایتخت بنگلادش برگزار می‌شود و جشنواره رباط مراکش نیز از دهم تا هفدهم نوامبر برابر با ۱۹ تا ۲۶ آبان ماه برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان «خانه‌ای نزدیک خورشید» آمده است: «در شهر کوبانی (روژآوا کردستان سوریه) مرد خیاط، خانه و خیاطی‌اش را بعد از حمله‌های داعش نمی‌خواهد ترک کند، او امیدوار است مشتری‌هایش برمی‌گردند و با کسانی که در اتاق در بسته است همیشه صحبت می‌کند، تا اینکه یک روز می‌خواهد غذای مخصوص برای کسانی که داخل اتاق هستند، درست کند و … .»

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: مریم صمدی، رونی شاملییان، تهیه‌کنندگان: رونی شاملییان، الهه گودرزی و مریم صمدی، مدیر فیلمبرداری: امیر علی ویسی، بازیگران: رونی شاملییان، رسول بانگین، بازیگر خردسال: کاملیا شاهین.

پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «سرکوب»

همزمان با پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «سرکوب» به نویسندگی و کارگردانی علی بیگدلی و تهیه‌کنندگی نوشین حقیقی و پیام مرادی، پخش بین‌المللی فیلم برای حضور در جشنواره‌ها آغاز شد.

پیام مرادی، هانیه سجاد و زهرا بخت باز در این اثر ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «سرکوب» آمده است: «دختری مبتلا به سندروم داون، بر خلاف خواسته خانواده‌اش از خانه خارج می‌شود و اتفاقاتی برایش رخ خواهد داد.»

از دیگر عوامل این اثر هنری می‌توان به تدوین‌گر و صداگذاری: یوسف بخشایش، مدیر فیلمبرداری: امید مهدوی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: مریم صابر، چهره‌پرداز: مبین رشیدی، مدیرتولید: کیانا مرادی، طراح متن: شروین حیدری تبار، طراح لباس: فاطمه آرامش، طراح صحنه: اشکان مشرفی، دستیار صحنه: حمیدرضا شعبانی، مشاور کارگردان: محسن شفیعی، شروین حیدری تبار، دستیار اول فیلمبرداری: علیرضا سجادی، دستیار دوم فیلمبرداری: ایمان والاپور، پشتیبانی فنی: محسن اسدی، طراح پوستر: مهرداد احمدی، صدا بردار: مهران اهمدی، منشی صحنه: الهه خزائی، عکاس: آرزو انواریان، مدیر روابط عمومی: حامی حسینی، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، مدیر تدارکات: حمیدرضا شعبانی، تیزر: یوسف بخشایش اشاره کرد.

«چرخه نهم» به مرحله تدوین رسید

فیلم کوتاه «چرخه نهم» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید درویش نژاد پس از ۴ روز فیلم‌برداری در ارومیه و طی مراحل فنی به تدوین رسید.

در خلاصه داستان «چرخه نهم» آمده است: «دلوین در یک گاوداری مشغول به کار است. او برای نجات مادرش که بعد از ماجرایی در یک سیکل روانی افتاده است، تلاش می‌کند.»

مجید درویش‌نژاد پیش از این، فیلم کوتاه «سیبر» را کارگردانی کرده بود.

دیمن زندی، مهین کاظمی و سیامک دنیر، در فیلم کوتاه «چرخه نهم» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل «چرخه نهم» عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: مجید درویش نژاد، مشاور کارگردان: شهرام ولی‌پور، تدوین: هادی احمدی، دستیار اول کارگردان: داریوش دعاخوان، دستیار دوم کارگردان: عرفان سهیلی، منشی صحنه: گیتا فیضی، مدیر فیلم‌برداری: نوید زارع، دستیار اول فیلم‌بردار: سیروان خضری، دستیاران فیلم‌بردار: آرمان صیدی، مهرشاد بختیاری، صدابردار: نادر خالدی، مدیر تولید: سما ارمین طراح صحنه: سهیل جاسمی، طراح لباس: پیمان علوموانه، طراح گریم: شهرام ولی‌پور، برنامه‌ریز: سینا جاسمی، دستیار برنامه‌ریز: آنیتا علیزاده، دستیار تولید: مهین انجم، یسرا عزیزی، عکاس پشت‌صحنه: جوزف یوسفی، مدیر صحنه: رامین عطار و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.