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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

معاون فرهنگی وزیر علوم؛

ایجاد محیط آزاداندیشی وظیفه مسئولان است

ایجاد محیط آزاداندیشی وظیفه مسئولان است

معاون فرهنگی وزیر علوم با اعلام اینکه آزاداندیشی آرمان انقلاب اسلامی و مورد تاکید امام و رهبری است، گفت: ایجاد محیط آزاداندیشی وظیفه ما مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، عبدالحسین کلانتری در اختتامیه نشست کارشناسان کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه‌ها ضمن تسلیت شهادت مردم غزه در مبارزه با رژیم اسراییل گفت: پیروزی‌های اخیر رزمندگان فلسطینی بزرگ و بی‌نظیر است ‌و تحلیل‌گران داخلی و خارجی در بزرگی و اهمیت این پیروزی‌ها اختلاف ندارند.

‌وی افزود: در ظاهر غزه در محاصره اسراییل است ولی امروزه ابتکار عمل را جریان مقاومت در دست دارد و اسراییل در محاصره است. شالوده پوشالی رژیم جعلی اسراییل فروریخته و مدیریت امروز آنجا دست آمریکاست.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم پیروزی‌های اخیر را در نتیجه دم مسیحایی امام خمینی (ره) و شهید حاج قاسم سلیمانی دانست و گفت: امام انقلاب را محصور به مرزهای ایران ندانست و دنبال سلطه جهانی با نفوذ در قلب‌ها و افکار بود.

کلانتری گفت: مردم مسلمان و سایر کشورها با فلسطین همدردی کردند و دولت‌ها کمترین اثرگذاری را داشته‌اند آیا این همنوایی در محکومیت اسراییل در راستای امت واحده که امام مطرح کرده بود نیست.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: آزادی در کنار استقلال از شعارهای اصلی انقلاب بود. آزادی که تفاوت مشخصی با اندیشه لیبرالیستی و سوسیالیستی داشت. آزادی مدنظر انقلاب آن را به آزادی نفس تقلیل نمی‌داد و دنبال آزادی اندیشه در مسیر شکوفایی هویت انسان بود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: تمام آزادی‌هایی که نظام لیبرالیستی بنا کرده برای سرکوب آزادی اندیشه است. در دل آمریکا آزادی هم‌جنس‌گرایی است ولی اجازه نقد هولوکاست و اجازه اعتراض به اسراییل نیست.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: انقلاب اسلامی داعیه‌دار نگاه جدیدی به کرامت انسان شد و سعی کرد در دوگانه آزادی و عدالت و آزادی امنیت مسیر تاریخی خود را پیدا کند.

وی به فرازهایی از بیانات رهبر انقلاب اسلامی درباره آزاداندیشی اشاره کرد که فرمودند: آزاداندیشی در کشور ما مظلوم است و فرمودند تشکل‌ها برای رشد خود دنبال آزاداندیشی باشند. با نگاه به بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم می‌شود ولنگاری و تحجر دو لبه تیغ یک قیچی هستند که آزاداندیشی را در تنگنا قرار می‌دهد.

کلانتری گفت: آزاد فکری معرفتی و سیاسی در دانشگاه‌ها مورد تاکید رهبر انقلاب است. از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، بدون آزاداندیشی امکان رشد علمی و فرهنگی وجود ندارد و ایشان معتقد هستند که بدون آزاد اندیشی امکان شکل گیری تمدن نوین وجود ندارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: ایجاد محیط آزاداندیشی وظیفه مسئولان است هرچند برای آنان هزینه بر باشد. باید تجربه‌های موفق بیان نظرات و آزاداندیشی را مستند و به دانشجویان ارائه کنیم تا مرز آزاداندیشی مدنظر ما و هرج و مرج روشن شود.

کلانتری در ادامه گفت: اگر آزاداندیشی در دانشگاه‌ها به خوبی تجربه شود به سایر بخش‌های جامعه تسری می‌یابد و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

ه زودی اولین دوره جشنواره کرسی‌های آزاداندیشی با محوریت وزارت علوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 5923480

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