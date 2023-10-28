به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان در نیویورک در گفت‌وگویی درباره نشست فوق العاده سازمان ملل گفت: در نشست فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین، گروه کشورهای عربی و اسلامی به این توافق نظر رسیدند که مجمع عمومی قطعنامه‌ای صادر کند.

وی افزود: یکی از کشورهای غربی پیشنهادی را ارائه کرد که در قطعنامه از حماس به عنوان یک گروه تروریستی یاد شود، اما با تلاش‌ها و رایزنی‌های زیادی که انجام شد این پیشنهاد از حمایت لازم برخوردار نشد و قطعنامه پیشنهادی با ۱۲۰ رأی به تصویب رسید و مهمترین پیام این قطعنامه این است که حماس یک جنبش آزادی بخش در فلسطین است و در چارچوب مبارزه با اشغالگری عمل می‌کنند.

وزیر امور خارجه درباره دستاوردهای سفر خود به نیویورک گفت: مهمترین مسأله‌ای که در دستور کار بود این بود که یک طرح سیاسی را بتوانیم پیگیری کنیم و در مشورت با دبیر کل سازمان ملل بتوانیم در چارچوب آن طرح برای توقف جنایات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه و کرانه باختری اقدام شود.

امیرعبداللهیان، تاکید کرد: این طرح بر روی توقف فوری جنایات جنگی و حملات نظامی رژیم صهیونیستی و ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه تمرکز دارد.