بمباران مناطقی از غزه که قبلا بمباران نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک پهپاد رژیم صهیونیستی موشکهایی به سمت بلندی های جبل صافی در شمال رود لیتانی لبنان شلیک کرد.

خبرنگار الجزیره از حملات توپخانه اسراییل به اطراف شهرک علما الشعب در جنوب لبنان خبر داد.

حملات موشکی مقاومت فلسطین

همزمان منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در عسقلان و شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.

گردانهای قسام اعلام کرد: پایگاه زیکیم را در واکنش به جنایات صهیونیستها علیه غیرنظامیان هدف قرار دادیم.

سرایا القدس هم اعلام کرد که شهرک کیسوویم را با چندین موشک هدف قرار داده است.

خبرنگار الجزیره از شنیده شدن صدای آژیر خطر در این شهرک خبر داد.

تشدید حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

این درحالی است که حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به شمال و شرق غزه ادامه دارد.

همچنین خبرنگار شبکه المیادین هم اعلام کرد: اشغالگران علیه ملت فلسطین جنگ راه انداخته اند زیرا از رویارویی با رزمندگان مقاومت ناتوان هستند. اشغالگران به جنایات روزانه خود علیه خانواده های فلسطینی ادامه می دهند. طی ساعات گذشته مناطقی بمباران شد که پیش از این بمباران نشده است.