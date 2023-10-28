به گزارش خبرنگار مهر، محمود قلی‌زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی مقرر شده ۱۰ میلیون اصله نهال در ایستگاه تولید نهال مغان با مشارکت بخش خصوصی تولید شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی در ۶ ماهه دوم سال اتفاق خواهد افتاد، گفت: طی عقد قرارداد با بخش خصوصی ۱۰ میلیون نهال از نوع درخت صنوبر خواهد بود که امیدواریم تولید این تعداد نهال به افزایش فضای سبز استان کمک کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: سال گذشته علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده اعتباری برای تولید نهال در استان اختصاص داده نشد.

قلی‌زاده ادامه داد: منابع طبیعی در این راستا از ظرفیت صنایع موجود در استان برای مشارکت در تولید نهال استفاده کرد که بر این اساس تعدادی از صاحبان صنایع استان به‌ویژه در شهرستان خلخال در تولید نهال اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سراسر کشور، افزود: در استان اردبیل طی یک سال ۱۰ میلیون اصله و در چهار سال ۴۰ میلیون اصله کاشته خواهد شد.