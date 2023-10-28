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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳

لیگ فوتبال روسیه؛

محمد محبی در ترکیب روستوف قرار گرفت

محمد محبی در ترکیب روستوف قرار گرفت

محمد محبی در ترکیب امروز «روستوف» مقابل «لوکوموتیو» حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته یازدهم لیگ فوتبال روسیه امروز شنبه تیم «روستوف» از ساعت ۱۷ به مصاف «لوکوموتیو» خواهد رفت.

ترکیب تیم فوتبال روستوف برای این مسابقه اعلام شد که محمد محبی ملی پوش ایرانی با شماره ۹ در این لیست حضور دارد.

محمد محبی در ترکیب روستوف قرار گرفت

کد مطلب 5923883

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