محمد محبی در ترکیب روستوف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته یازدهم لیگ فوتبال روسیه امروز شنبه تیم «روستوف» از ساعت ۱۷ به مصاف «لوکوموتیو» خواهد رفت.

ترکیب تیم فوتبال روستوف برای این مسابقه اعلام شد که محمد محبی ملی پوش ایرانی با شماره ۹ در این لیست حضور دارد.