انس طلا دوباره صعودی شد

به گزارش خبرنگار مهر، انس طلا در روز جمعه بعد از چند روز نوسان در ناحیه ۱۹۷۰ دلار با سیگنال جنگ حماس و اسرائیل به وضعیت صعودی درآمد.

صعود انس طلا در روز جمعه شدید بوده و برخی از تحلیلگران جهانی از احتمال شکسته شدن سقف قیمتی انس طلا سخن گفته بودند، رژیم صهیونیستی با بزرگ نمایی ورود زمینی خود به غزه باعث شد، شوک قیمتی به انس طلا وارد شود.

انس طلا در هفته گذشته با یک کندل سنجاقک به سمت بالا رفته و توانسته فعلاً خود را در یک ترند صعودی حفظ کند.

انس طلا برای این که بتواند سقف قیمتی قبلی را بشکند باید ابتدا در ناحیه ۲۰۷۱ دلار ثابت شود و سپس این ناحیه را به سمت بالا بشکند.

تحلیلگران داخلی و خارجی انس طلا می‌گویند در صورت گسترش جنگ در سرزمین‌های اشغالی انس طلا به شدت می‌تواند صعودی شده و سقف‌های جدیدی را بزند و تداوم جنگ با شرایط فعلی باعث فرسایشی شدن جنگ شده و اثر وضعی خود را از دست خواهد داد.

در جنگ اوکراین و روسیه نیز شاهد افزایش قیمت انس طلا با سیگنال جنگ در جهان بودیم اما با فرسایشی شدن آن جنگ وضعیت به صورت عادی بازگشته و پارامترهای اقتصادی اعم از نرخ بهره بر انس طلا اثر زیادی گذاشتند.