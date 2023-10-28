پرداخت ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا آیت اللهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای مرداد ماه سال جاری تاکنون مبلغ ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به طرح های مشاغل خانگی در استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه مشاغل خانگی یکی از راه‌های درآمد و تامین معیشت خانوارها است، بیان کرد: از مرداد ماه سال جاری تاکنون به ۵۱۶ طرح مشاغل خانگی به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان پرداخت شد.

فلاحتی افزود: با پیگیری های به عمل آمده سهم استان از تسهیلات مشاغل خانگی از ۸۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت که افزایش ۱۷ درصدی را در این زمینه شاهد بودیم.

وی افزود: با اجرای صحیح سیاست های ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری، ۵ هزار و ۷۰۰ مجوز مشاغل خانگی در سطح استان صادر شده است.

آیت‌اللهی با اشاره به سهم اشتغال ایجاد شده این طرح‌ها در استان افزود: از ابتدای مرداد ماه سال جاری تاکنون مبلغ ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات به طرح های مشاغل خانگی استان پرداخت شده که با پرداخت این تسهیلات زمینه ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی جدید در استان فراهم شده است.