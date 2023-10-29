واکنش باشگاه استقلال به وارد کردن اتهام «قاچاق» به اسپانسر تیم

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال روز شنبه ۶ آبان با یک فروشگاه تلفن همراه قرار داد همکاری امضا کرد اما امروز این فروشگاه به فروش قاچاق متهم شده است

بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واردات و عرضه تلفن همراه از برند آیفون سری‌های ۱۴ و ۱۵ ممنوع بوده و عملاً در حکم عرضه کالای قاچاق می‌باشد.

در همین راستا مهدی روحی معاون اجرایی باشگاه استقلال تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: مطرح کردن چنین موضوعاتی تنها استقلال را به حاشیه بردن است. ما با این اسپانسر قرارداد تبلیغاتی داریم و این حامی مالی موظف است مبلغ قراردادی که بسته‌ایم را پرداخت کند. در واقع اگر مساله دیگری برای اسپانسر به وجود بیاید به باشگاه استقلال مربوط نمی‌شود.

وی افزود: اگر این اسپانسر در راستای تجارت خود تخلفی را هم داشته باشد باید دستگاه‌های نظارتی به آن ورود و رسیدگی کنند.