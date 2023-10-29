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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

در گفت و گو با مهر عنوان شد:

واکنش باشگاه استقلال به وارد کردن اتهام «قاچاق» به اسپانسر تیم

واکنش باشگاه استقلال به وارد کردن اتهام «قاچاق» به اسپانسر تیم

معاون باشگاه استقلال تاکید کرد اگر اسپانسر این باشگاه تخلفی انجام داده است باید نهادهای نظارتی به آن رسیدگی کنند اما باید پول باشگاه را کامل بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال روز شنبه ۶ آبان با یک فروشگاه تلفن همراه قرار داد همکاری امضا کرد اما امروز این فروشگاه به فروش قاچاق متهم شده است

بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واردات و عرضه تلفن همراه از برند آیفون سری‌های ۱۴ و ۱۵ ممنوع بوده و عملاً در حکم عرضه کالای قاچاق می‌باشد.

در همین راستا مهدی روحی معاون اجرایی باشگاه استقلال تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: مطرح کردن چنین موضوعاتی تنها استقلال را به حاشیه بردن است. ما با این اسپانسر قرارداد تبلیغاتی داریم و این حامی مالی موظف است مبلغ قراردادی که بسته‌ایم را پرداخت کند. در واقع اگر مساله دیگری برای اسپانسر به وجود بیاید به باشگاه استقلال مربوط نمی‌شود.

وی افزود: اگر این اسپانسر در راستای تجارت خود تخلفی را هم داشته باشد باید دستگاه‌های نظارتی به آن ورود و رسیدگی کنند.

کد مطلب 5924735

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    نظرات

    • حسین تاجی IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 4
      پاسخ
      مگر میشود با پول قاچاق اسپانسر شد و پول غیر قانونی را به یک تیم داد علاوه بر موضوع فوق اداره مالیات باید به موضوع مالیات این موبایل فروش ورود کند و مالیات قانونی را اخذ کند.

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