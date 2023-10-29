«رعنا» آماده نمایش شد/ ۲ حضور و یک جایزه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «رعنا» به نویسندگی و کارگردانی احمد منجمی و به تهیهکنندگی محمدحسن هندی، با پایان فیلمبرداری آماده نمایش شد.
احمد منجمی پیش از این فیلم کوتاه «امروز رو یادت نره» را کارگردانی کرده که موفق به حضور در چندین جشنواره بینالمللی شده بود که از مهمترین آنها میتوان به کاندیدای بهترین فیلم کوتاه درام از جشنواره گرندآف لهستان اشاره کرد.
در خلاصه داستان این فیلم کوتاه که در ژانر درام اجتماعی ساخته شده، آمده است: «رعنا مربی یک مهدکودک است؛ مشکلی برای یکی از بچههای مهد بهوجود میآید که باعث همذاتپنداری رعنا با این کودک میشود و او را با چالش مهمی مواجه میکند ….»
افسانه کمالی، علیرضا استادی، شقایق فراهانی، امیرسام موسوی، فرامرز روشنایی، امیر میار، مهسا شکوری بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
سایر عوامل فیلم کوتاه «رعنا» عبارتند از مشاور پروژه: علی شمس، مدیر فیلمبرداری: علیرضا رنجبران، مدیر صدابرداری: فرشید احمدی، تدوین: پگاه احمدی، اتانولاژ: سامان وفایی، صداگذار: امین شریفی، آهنگساز: پیام آزادی، برنامهریز و دستیار کارگردان: الهه برادران، مدیر تولید: عطیه کاظمی، جانشین تولید: حسین سعادت، منشی صحنه: آزاده جهانبخش، طراح گریم: نسترن ربیعی، طراح صحنه و لباس: شیرین اتفاق، دستیار تهیه: محسن سعادت، عکاس: بهار عسگری، فیلمبردار پشت صحنه: عرفان یوسفی.
جایزه ویژه هیات داوران جشنواره زیروپلاس به «تشک» رسید
فیلم کوتاه «تشک» ساخته آرش حسنپور موفق به کسب جایزه ویژه هیات داوران در دهمین دوره فستیوال زیروپلاس شد.
این فستیوال که یکی از معتبرترین فستیوالهای تخصصی در حوزه کودک و نوجوان با محوریت اصلی کودک و خانواده در دنیا محسوب میشود، به صورت سالیانه در سیبری روسیه برگزار میشود.
در این فیلم کوتاه محمد سروش علیشاهی، سالار قدیمی، محمد امین محمدی، یدالله شادمانی و فاطیما نیشابوری نقش آفرینی کردهاند.
«آنجلّو» به رقابت داکا راه پیدا کرد
جشنواره داکا یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جنوب آسیا به شمار میرود که ژانویه هر سال با حضور سینماگران سراسر جهان در شهر داکا، پایتخت کشور بنگلادش با استقبال بسیار خوب مخاطبان برگزار میشود.
«آنجلّو» به کارگردانی و تهیهکنندگی علی کیانارثی که بر اساس طرحی از مریم بحرالعلومی در ژانر کمدی فانتزی ساخته شده است، در بخش مسابقه فیلمهای کوتاه مستقل در بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم داکا با آثاری از سراسر جهان رقابت میکند.
این فیلم را با نقشآفرینی یوسف تیموری، سوگل طهماسبی، سیداحمد حسینی، ندا کوهی، امیرمسعود آرزومند، رامینا حسینی و محدثه حیرت میتوان هماکنون به صورت اختصاصی در فیلمنت تماشا کرد.
پخش بینالمللی «آنجلّو» توسط دپارتمان جهانی گروه فیلمسازی «بحرفیلم» به مدیریت مریم بحرالعلومی صورت میگیرد.
دیگر عوامل سازنده این فیلم عبارتند از: نویسندگان فیلمنامه: علی کیانارثی و لیلا نیکزاد، مدیر فیلمبرداری: افشین گودرزی، مدیر صدابرداری: ارسلان کیانارثی، تدوین: سینا گنجوی، طراح صدا: محمود موسوینژاد، آهنگساز: محمد احمدی، طراح چهرهپردازی: جلال موسوی، طراح صحنه و لباس: مژگان عیوضی، اصلاح رنگ: سامان مجدوفایی، عکاس: مریم ورزی، طراح تیتراژ: امیررضا آقابابایی، برنامهریز و دستیار کارگردان: افشین اصلانی، منشی صحنه: شبنم وطنپور، طراح پوستر و لوگو: روژان ایرجی، مشاور رسانهای: مریم قربانینیا، مدیر تولید: اردلان کیانارثی، محصول: گروه فیلمسازی بحرفیلم.
«صونا» راهی بیست و هشتمین جشنواره استرالیا شد
فیلم کوتاه «صونا» به تهیهکنندگی، نویسندگی و کارگردانی زهرا ترکمنلو در ادامه حضور جهانی خود به بیستو هشتمین دوره جشنواره کانبرا در استرالیا راه پیدا کرد.
این رویداد یکی از مهمترین و قدیمیترین جشنوارههای استرالیا است که ۱۰ تا ۲۶ نوامبر برابر با ۱۹ آبان تا ۵ آذر در شهر کانبرای استرالیا برگزار خواهد شد.
«صونا» بهتازگی با حضور در چهلمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران علاوه بر نامزدی در بخش بهترین فیلمنامه، موفق به کسب دیپلم افتخار بهترین نگاه زنانه در بخش مسابقه سینمای ایران این رویداد هنری شد.
در خلاصه داستان «صونا» آمده است: «صونا در آستانه چهلسالگی، چطور باید با مشکل تنهاییاش روبهرو شود؟»
فریبا سهرابی، نرجس دلارام، سمانه بابازاده، حسام کاظمی، حامد غفارپور، نسرین خرم و الین بدرنوعبشر بازیگران این فیلم هستند.
از دیگر عامل عبارتند از مدیر فیلبرداری: حمید مهرافروز، تدوین و صداگذاری: نادر فرجی، صدابردار: بهنام اسداللهی، طراح صحنه: مصطفی بیژنپور، طراح لباس: مهسا رضازاده، گریم: مهناز سیفی، دستیار کارگردان: پریناز مهری، مدیرتولید: پدرام صالححیدری، عکاس: حامد پورحسینی، روابطعمومی و مشاور رسانه: نگار امیری، طراحان پوستر: زهرا ترکمنلو و مینا راشدی،
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