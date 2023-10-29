پل داروپخش اردبیل مشکل فنی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی باقرزاده پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از عملیات درزگیری پل داروپخش اردبیل با اشاره به مسدودی پل داروپخش به علت درز انبساط اظهار کرد: این پل مشکل فنی ندارد بلکه با پیگیری‌های شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نصب درز انبساط مدولار پل داروپخش بعد از ۴ سال در حال انجام است.

وی با قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان بابت مسدودی لاین رفت پل داروپخش، خاطرنشان کرد: تا اتمام عملیات عمرانی لاین رفت پل مسدود خواهد شد.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اردبیل افزود: میدان وحدت، به عنوان مسیر جایگزین برای عبور و مرور شهروندان مشخص شده و بعد از اتمام درز انبساط لاین رفت، عملیات در لاین برگشت نیز آغاز خواهد شد.

باقرزاده با اشاره به اینکه درزهای انبساط در راستای جلوگیری از وقوع حوادثی و محافظت از عرشه پل‌ها در مقابل نوسانات دمایی، تسهیل عبور و مرور بر روی شکاف مابین قطعات دال مجاور و استحکام پل اجرا می‌شود، گفت: در حال حاضر عملیات مرمت در حال انجام است.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم انبساط پل داروپخش را تا ۲۰ روز کاری به اتمام برسانیم و از صبوری شهروندان فهیم قدردانی می‌کنیم.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اردبیل با اشاره به هماهنگی با پلیس راهور از شهروندانی که از این مسیر تردد می‌کنند خواست؛ با رعایت به علائم ترافیکی و تابلوهای اطلاع‌رسانی از مسیر جایگزین استفاده کنند.