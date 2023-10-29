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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۳

با حکم رهبر انقلاب اسلامی؛

حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان شد

حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان شد

در پی انتصاب فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حسین دهقان را به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتصاب پرویز فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حسین دهقان را به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسین دهقان دام توفیقه

با انتقال جناب آقای فتاح به ستاد اجرایی فرمان امام و با تقدیر و تشکر از مدیریت مسئولانه و پرتلاش ایشان در جهت خدمت به محرومان، جنابعالی را که از سوابق برجسته‌ای در مدیریت‌های کلان برخوردار می‌باشید، به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب می‌کنم.

مهمترین توصیه اینجانب توانمندسازی اقشار ضعیف و به کار گرفتن این امانت ملی برای آبادانی و پیشرفت در مناطق محروم و به کارگیری نیروهای جوان و متخصص انقلابی و جهادی با رعایت بندهای اقتصاد مقاومتی است.

توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.

سیدعلی خامنه‌ای

۷ آبان ۱۴۰۲

کد مطلب 5924711
زهرا علیدادی

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