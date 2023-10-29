به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های ملی فوتبال بانوان ایران و چین تایپه از مرحله دوم انتخابی المپیک فوتبال از ساعت ۱۳:۴۰ به وقت تهران در حالی برگزار می‌شود که مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب ۱۱ نفره ایران را به شرح زیر اعلام کرد:

زهرا خواجوی، بهناز طاهرخانی، فاطمه امینه برازجانی، زهرا سربالی، مونا حمودی، حدیث بساط شیر، ملیکا محمدی، زهرا قنبری (کاپیتان)، شبنم بهشت، افسانه چترنور و نگین زندی

لازم به ذکر است که تیم ملی ایران در دیدار نخست خود مقابل استرالیا قرار گرفت و با نتیجه دو بر صفر بازی را واگذار کرد.