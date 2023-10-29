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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

انتخابی المپیک فوتبال بانوان - استرالیا؛

ترکیب تیم ملی فوتبال بانوان برابر چین‌تایپه اعلام شد

ترکیب تیم ملی فوتبال بانوان برابر چین‌تایپه اعلام شد

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب ایران مقابل تیم ملی چین‌تایپه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های ملی فوتبال بانوان ایران و چین تایپه از مرحله دوم انتخابی المپیک فوتبال از ساعت ۱۳:۴۰ به وقت تهران در حالی برگزار می‌شود که مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ترکیب ۱۱ نفره ایران را به شرح زیر اعلام کرد:

زهرا خواجوی، بهناز طاهرخانی، فاطمه امینه برازجانی، زهرا سربالی، مونا حمودی، حدیث بساط شیر، ملیکا محمدی، زهرا قنبری (کاپیتان)، شبنم بهشت، افسانه چترنور و نگین زندی

لازم به ذکر است که تیم ملی ایران در دیدار نخست خود مقابل استرالیا قرار گرفت و با نتیجه دو بر صفر بازی را واگذار کرد.

کد مطلب 5924533
بهنام روان پاک

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