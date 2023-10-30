به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، طبق آمار موسسه IDC محموله های بارگیری شده موبایل در مقایسه با سه ماهه سوم سال گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافته و به ۳۰۲.۸ میلیون دستگاه رسیده است. دلایل این امر نیز مختلف و شامل تقاضای اندک، تورم و تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

اما نقاط روشنی در این گزارش وجود دارد. تعداد محموله های بارگیری شده به بازارهای نوظهور مانند خاورمیانه و آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا-پاسیفیک ( به استثنای ژاپن و چین) رشد کرده است.

علاوه بر آن بازارهای توسعه یافته نیز همچنان در حال شکوفایی هستند که دلیل این امر افزایش تجارت و گزینه های سرمایه گذاری در بسیاری بازارهای توسعه یافته است.

به طور منطقه ای چین شاهد بیشترین میزان کاهش محموله های بارگیری شده بوده است، به طوریکه این شاخص در مقایسه سالانه ۶.۳ درصد کاهش یافته است. حال آنکه که میزان محموله های بارگیری شده در اروپا، ژاپن و آمریکا به ترتیب ۸.۶، ۵.۳ و ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

با این وجود تعداد محموله های بارگیری شده در بازارهای نوظهور یعنی خاورمیانه و آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا-پاسیفیک به ترتیب ۱۸.۱، ۸.۲ و ۱.۳ درصد رشد کرده است.

در کل بازار محموله های موبایل با چند چالش روبرو است اما نشانه های مثبتی در بازار نیز وجود دارد. رشد در بازارهای نوظهور ادامه یافته و قدرتمند شدن بازار محصولات رده بالا نشان دهنده بهبود وضعیت در آینده است.