نمایش آثار مذهبی پاسخ به نیاز مخاطب است

محمدرضا ورزی درباره پخش مجموعه تلویزیونی "ابراهیم خلیلالله" از شبکه دو سیما به خبرنگار مهر گفت: "نسخه سینمایی این مجموعه به مدت 160 دقیقه ساخته شد و اگر قرار بود با این زمان اکران شود، یک سانس را از دست میداد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بعد از اکران در قالب مجموعه از تلویزیون پخش شود. "ابراهیم خلیلالله" از امشب روزهای یکشنبه از شبکه دو در پنج قسمت پخش میشود و قسمت ششم هم به پشت صحنه اختصاص دارد."
وی در ادامه افزود: "به نظرم مخاطبان نیاز به دیدن فیلمهای مذهبی دارند تا با زندگی و سیره پیامبران اولوالعزم آشنا شوند. در واقع پخش مجموعههای مذهبی از رسانه ملی ضرورت دارد و خیلی موثر است. در گذشته پخش مجموعههایی چون "مریم مقدس"، "مردان آنجلس"، "امام علی (ع)" و ... با استقبال زیاد مخاطبان رو به رو شده و این علاقه مردم را به دیدن چنین مجموعههایی میرساند. همچنین فروش 210 میلیونی این فیلم نیز استقبال مردم را نسبت به مضامین مذهبی نشان میدهد."
"ابراهیم خلیلالله" در شش قسمت 45 دقیقهای دوران رسالت حضرت ابراهیم (ع) را تا ساخت بنای کعبه به تصویر میکشد. در این مجموعه محمد صادقی در نقش حضرت ابراهیم (ع)، بهزاد فراهانی در نقش آذر، چنگیز وثوقی در نقش نمرود، فخرالدین صدیق شریف در نقش شیطان، میرطاهر مظلومی در نقش مشاور نمرود، نگین صدق گویا و روشنک عجمیان در نقش همسران دومین پیامبر اولوالعزم الهی بازی کردهاند.
با قطعی شدن پخش مجموعه "ابراهیم خلیلالله" در باکس سریالهای یکشنبه شب، پخش مجموعه "پشت درهای خالی" که پیش از این گفته شده بود جایگزین مجموعه "مسافر سحر" خواهد شد به تعویق افتاد. "ابراهیم خلیل الله" همچون سایر مجموعههای شبکه دو ساعت 30/21 پخش و روز بعد ساعت 14 تکرار میشود.
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