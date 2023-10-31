به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، شهرام عظیمی سرپرست فدراسیون گفت: طبق وعده ای که پیش از بازی های آسیایی مبنی بر پرداخت پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی به ملی پوشان در صورت کسب افتخار و مدال داده بودم، به حول قوه الهی وفای به عهد کردیم و پاداش وعده داده شده به ملی پوشان تیم ملی آقایان، قهرمان رقابت های شطرنج بازی های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ پرداخت شد.

عظیمی افزود: در مدت فعالیتم به عنوان سرپرست فدراسیون نهایت سعی و کوشش خود را برای خدمت صادقانه به کشور عزیزم و جوانان مستعد و نخبه شطرنج به کار بستم و خوشحالم در این مدت به یاری خداوند و حمایت های دلسوزان کشور و نظام در بخش های مختلف توانستیم به وعده های خود جامه عمل بپوشانیم.

۵ ملی پوش کشورمان، پرهام مقصودلو، سید محمدامین طباطبایی، پویا ایدنی، بردیا دانشور و امیررضا پورآقابالا پاداش های خود را از فدراسیون بصورت کامل دریافت کردند.

لازم به ذکر است این پاداش صرفا پاداش در نظر گرفته شده توسط فدراسیون شطرنج بوده و مجزا از پاداش وعده داده شده توسط وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک است.