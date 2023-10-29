۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس اورژانس در کشور فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر در نشست خبری که بعد از ظهر یکشنبه در سالن جلسات اورژانس قزوین برگزار شد اظهار کرد: در سطح کشور ۳۲۰۰ پایگاه اورژانس وجود دارد که ۵۱ مورد امور هوایی، ۱۸۰۰ مورد پایگاه جاده‌ای و ۱۳۰۰ پایگاه شهری را شامل می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور بیان کرد: در اورژانس کل کشور ۲۶ هزار نیروی انسانی فعالیت می‌کند که به ۵ میلیون فوریتی که سالانه با آن روبرو هستیم پاسخ می‌دهند و به طور میانگین به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمار امدادرسانی می‌کنند.

وی با بیان این موضوع که یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز، حوادث شهری به خصوص در کلان شهرها هستند توضیح داد: موتورلانس یکی از راه حل‌های مواجهه با سوانح سطح شهر هستند که طی دو سال اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند و هم اکنون ۳۴۰ موتورلانس در سطح کشور عملیات انجام می‌دهند.

میعادفر با بیان اینکه یکی از نکته‌های قابل توجه دیگر در سطح فوریت‌های پزشکی افزودن نیروهای خانم هستند، گفت: نیمی از جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند لذا حضور نیروی خانم در فوریت‌های پزشکی به شدت احساس می‌شود و بر همین اساس امسال بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیروی خانم فوریت‌های پزشکی از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند.

این مسئول مطرح کرد: در قزوین ۵۱ پایگاه فوریت‌های پزشکی دایر است که ۱۹ مورد پایگاه شهری و ۳۲ مورد پایگاه جاده‌ای هستند و علاوه بر این قزوین دارای ۴ موتورلانس است که تا پایان سال ۲ مورد دیگر به آن اضافه خواهد شد.

وی توضیح داد: از مجموع ۲۵۰۰۰ نیرویی که وزارت بهداشت در سال جاری توسط برگزاری آزمون استخدامی جذب کرده است ۳۵۰۰ نیرو جذب فوریت‌های پزشکی شده‌اند که سهم استان قزوین از این تعداد ۴۴ نفر بوده است.

میعادفر با اشاره به چالش‌های پیش روی فوریت‌های پزشکی و اورژانس کل کشور عنوان کرد: هم اکنون ۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده در ناوگان ما فعالیت می‌کند که باید هرچه زودتر تعویض شوند تا پایان سال جاری ۵۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان ما افزوده می‌شود و قول‌هایی برای افزودن ۵۰۰ آمبولانس دیگر داده شده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه هفتم توسعه یک درصد از فروش موتور و ماشین در کشور باید به خرید ناوگان امدادرسان اختصاص یابد و از آنجا که ما یک دستگاه هزینه بر هستیم و ثروت تولید نمی‌کنیم این یک قانون بسیار مثبت برای اورژانس محسوب می‌شود.

میعادفر با بیان این نکته که تنها هلی‌کوپتر امدادی اختصاصی در کشور فعالیت می‌کنند توضیح داد: سایر ناوگان هوایی ما وابسته به نیروهای مسلح است که استانداردهای امدادی را ندارند و نیاز است صورت سالانه بالگرد به تعداد داشته‌هایمان بیفزاییم یکی از نکته‌های مثبت در این مسئله این است که بالگردهای امدادی جز دسته موارد تحریمی نیستند و امکان وارد شدن به کشور را دارند.

وی با گلایه از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: در این قانون تنها هزینه مصرفی اورژانس دستمزدها در نظر گرفته شده است در حالی که ما بندی به نام سایر هم داریم که هزینه سوخت، تعمیرات، آب، برق و سایر نیازهای پایگاه‌های امدادی از آن تأمین می‌شده و در بودجه دیده نشده است.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: قزوین با کمبود ۱۲۰ نیروی فوریت‌های پزشکی روبرو است که امیدواریم در آزمون مرحله بعد وزارت بهداشت بخشی از این مشکل حل شود؛ از طرفی مجمع خیرین کشور که در مرکز تشکیل شده است می‌توانند شعب استانی برپا کنند تا خیرین با مشکلات فوریت‌های پزشکی آشنا شده و در این جهت نیز همکاری کنند.