به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی پس از تساوی بدون گل پرسپولیس مقابل ملوان بندر انزلی در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال گفت: اول از همه از میهمان نوازی خوب مردم انزلی تشکر می‌کنم. از هواداران خودمان هم تشکر می‌کنم که امروز در ورزشگاه حضور پیدا کردند تا از تیم حمایت کنند.

وی در مورد ارزیابی اش از دیدار با ملوان گفت: بازی سختی بود. ملوان یکی از تیم‌های خوب و سخت‌کوش لیگ برتر امسال است. این تیم دوندگی زیادی داشت و کار را برای پرسپولیس سخت کرد.

او درباره عملکرد بازیکنان پرسپولیس تاکید کرد: امروز زیاد دویدیم و بازیکنان هر چه در توان داشتند گذاشتند. جو ورزشگاه با وجود تماشاگران ملوان سنگین بود اما خیلی از صحنه ها را کنترل کردند. البته چند موقعیت هم به حریف دادیم. در مجموع بازی زیبایی بود و هواداران از دیدن بازی لذت بردند.

سرمربی پرسپولیس سه امتیاز را حقتیمش دانست و عنوان کرد: تیم برتر میدان بودیم و برای برد بازی کردیم. ضربات ایستگاهی خوبی به دست آوردیم اما از آن استفاده نکردیم. در نهایت بازی مساوی شد. باید به بازی بعدی فکر کنیم و ریکاوری کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره صحبت‌های خانی عضو هیات مدیره استقلال افزود: شاید جایگاه افراد در فوتبال عوض شده است. شاید بزرگتر از دهانش صحبت کرده باشد! ما در شرایط سخت بازی ها هستیم اما او باید بداند چه می گوید. نمی دانم او در استقلال چکاره است. باید بداند درباره تیم بزرگ پرسپولیس چطور صحبت کند. دفعه بعد جور دیگری جوابش را می دهم. نمی خواهم چیزی بگویم که بعدا پشیمان شوم اما او مواظب حرف زدنش باشد.

گل محمدی در خصوص تاثیر حضور علیرضا بیرانوند در چارچوب دروازه پرسپولیس یادآور شد: یک تیم هستیم و او دروازه بان اصلی تیم ما و تیم ملی است. بیرانوند در پرسپولیس ساخته شده و این لیاقت را دارد تا دروازه بان اصلی پرسپولیس باشد. مثل سایر بازیکنان که شاخص هستند او هم زحمت می کشد. بیرانوند تمرکز خوبی دارد و از داشتن او خوشحالم. شاید بازیکن جانشین او نتواند به همان کیفیت بازی کند اما سه دروازه بان جوان هم داریم نمی خواهم وارد اتفاقات اول فصل شوم اما می شد دروازه بان باتجربه دیگری کنار بیرانوند داشته باشیم اما مشکلات مالی این اجازه را به ما نداد.

گل محمدی درباره فاصله به وجود آمده از لحاظ امتیاز بین آنها و استقلال تصریح کرد: این موضوع کار ما را سخت می کند. هر امتیازی از دست می رود کار برای قهرمانی سخت می شود. لیگ سخت ایران این اتفاقات را هم دارد. همه تیم هایی که در لیگ برتر هستند باکیفیت هستند. شاید جزو سه لیگ سخت آسیا هستیم. هر بازی که در پیش است ممکن است هر اتفاقاتی داشته باشد.

گل محمدی بار دیگر تاکید کرد: باشگاهی هستیم که باید همه چیز را شفاف کنیم. با سقف ۱۵ میلیارد تومان به شرایط سختی رسیدیم. البته برخی از باشگاه ها سقف ۳۰ میلیارد تومانی دارند و نمی دانم آنها چطور سقف را رد نکرده اند! قراردادهای ۱۰۰ میلیارد هم شاید اتفاق افتاده اما چطور می خواهند این ارقام را به رقم واقعی برسانند نمی دانم! عزیزانی که در بحث نظارت مشغول کار هستند حتما پاسخی راجع به این مساله داشته باشند. با توجه به بازیکنانی که گرفته شده کار سخت است. باید خودم را به ندانستن بزنم و زیاد به انها فکر نمی کنم چون ذهنم درگیر می شود. امیدوارم شفاف سازی بهتر شود.

گل محمدی با طعنه به کاهش مبلغ قرارداد سرمربی و بازیکنان استقلال برای جذب بازیکن دیگر گفت: نمی دانم چنین چیزی امکان دارد یا نه. چقدر باید کم می کردیم؟ باید کل قراردادم را کسر می کردم تا مهاجم بگیریم!

گل محمدی درباره تیم ملوان خاطرنشان کرد: ملوان تیم ریشه دار و باهویتی است که امسال تیم خوبی دارند. شاید امسال پدیده شوند. از هواداران ملوان در ابتدا هم تشکر کردم. جو عالی بود اما این ورزشگاه مناسب این هواداران نیست چون امکانات آن محدود است. جا دارد تا ملوان ورزشگاه ۴۰ هزار نفری داشته باشد. استعدادهای خوبی در این شهر هستند و می توانند از آنها به خوبی استفاده کنند.

سرمربی پرسپولیس درباره تغذیه بازیکنان و خوردن سیب زمینی و تخم مرغ آب پز در تمرینات هم ادامه داد: اجازه دهید وارد این موضوع نشوم. جایگاه پرسپولیس بزرگ است و با این صحبت ها این جایگاه را کم ارزش نکنیم. مشکلاتی هست که خیلی از آنها را نمی شود رسانه ای کرد.

گل محمدی درباره اعتراض به تصمیم داور در عدم اعلام پنالتی برای پرسپولیس در دقیقه ۵ تاکید کرد: چیزی که من دیدم پنالتی بود اما امیدوارم کاظمی اشتباه نکرده باشد. قضاوت بازی امروز سخت بود. برای او آرزوی موفقیت دارم.