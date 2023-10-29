آتش سوزی در کارخانه ریسندگی در مورچه خورت

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲۰ و ۳۵ دقیقه به مراکز امدادی اعلام شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه ۲ سوله کارخانه ریسندگی نگین مورچه‌خورت دچار حریق شده است، تصریح کرد: ۸ تیم امدادرسانی از شهرک صنعتی مورچه خورت، شهرک صنعتی علویجه، آتش نشانی شاهین شهر و شهرک صنعتی محمود آباد برای این حادثه اعزام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه به دلیل اشتعال زا بودن مواد موجود در سوله‌ها اطفای حریق همچنان ادامه دارد، گفت: این حادثه تاکنون خسارت جانی نداشته است.