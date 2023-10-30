به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز در همایش IRAN 5G به عنوان اولین همایش ملی در این حوزه که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بررسی چالش های این مسیر و تنظیم گری این موضوع برگزار شد با اشاره به اینکه رویکرد وزرات ارتباطات فراهم کردن سرعت چند صد مگابیت بر ثانیه است گفت: با پوشش فیبر نوری در شهرها سرعت های ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه برای مردم فراهم شده و در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز توسعه زیرساخت های ارتباطی که مکمل ان پروژه فیبر نوری است قید شده. در حال حاضر ۴ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفتند و ۹ پروانه برای اپراتورها صادر شده است که به زودی به ۱۰ اپراتور می رسند و تا پایان دولت ۲۰ میلیون خانوار تحت پوشش قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه تا ۵ سال آینده تمام ساختمان ها به فیبر نوری متصل می شوند، افزود: پروژه فیبر نوری چهره ارتباطات ثابت را تغییر می دهد و زیر ساختی برای ارتباطات سیار می شود چرا که برای نسل چهارم و پنجم زیر ساخت مبتنی بر فیبر نیاز داریم.

زارع پور ادامه داد: پروژه فیبرنوری با زیرساخت نسل پنجم همراه خواهد بود و ما همچنین برای توسعه نسل پنجم مقدمات را فراهم کردیم و به زودی فرکانس جدید ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰واگذار می شود.

وی افزود: علاوه بر واگذاری فرکانس، واگذاری پروانه به ۱۰ اپراتور قدم جدیدی برای توسعه نسل پنجم فراهم می کند. همچنین در مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری برنامه هایی در دستور کار داریم.همچنین در راستای توسعه فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی را تقویت می کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: از ابتدای دولت تا حالا بیش از پنجاه درصد به ظرفیت شبکه اضافه شده و تا پایان دولت ۵۰ درصد دیگر اضافه خواهد شد.

زارع پور ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نسخه نویسی الکترونیک قرار بود اجرایی شود و وزارت بهداشت این طور بیان می کرد که زیرساخت نداریم اما متوجه شدیم که ۹۰ درصد نسخه ها در برخی شهر ها الکترونیکی نوشته می شود و در حال حاضر ۹۳ درصد روستاها نیز زیر ساخت الکترونیک دارند.

وی با اشاره به سایت های نسل پنجم در کشور گفت: سایت های نسل پنجم در کشور سه یا چهار درصد و یا حدود زیر ۵ درصد است که در این راستا برنامه داریم تا پایان دولت تعداد سایت های نسل پنجم را به ۱۰ درصد برسانیم این موضوع نیز در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مطرح شده است.

وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران نیز در خصوص پیشرفت نسل پنجم تلفن همراه در کشور گفت: نزدیک ۸۷ درصد کشور تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه هستند و در روستاها حدود ۹۳ درصد به نسل سوم و نسل چهارم تلفن همراه دسترسی دارند.

وی با اشاره به اینکه دلایل مختلفی برای پیشرفت کم نسل پنجم وجود دارد گفت:یکی از دلایل این است که تامین تجهیزات برای اپراتورها کمی با مشکل روبرو بود و از طرفی مدل اقتصادی شبکه مدلی نیست که اپراتورها انگیزه داشته باشند و همچنین زیرساخت کشور برای نسل پنجم آماده نبود.

زارع پور ادامه داد: بی تی اس های نسل پنجم حتما باید به فیبرنوری متصل شوند و شبکه فیبرنوری شبکه کاملی نبود که انشالله با اجرای فیبرنوری آماده نسل پنجم خواهیم بود. نسل پنجم هم به گونه ای است که تعداد سایت هایش بسیار بیشتر از نسل چهارم خواهد بود ما به همین منظور هم پروژه فیبرنوری را پیش می بریم و هم آماده می شویم زیرساخت لازم برای توسعه نسل پنجم را داشته باشیم.

وی به افزایش ظرفیت شبکه مادر مخابراتی در کشور اشاره کرد و گفت: بخش هایی از شبکه برای بخش خصوصی بود حتما باید دولت مشوق هایی فراهم کند و مدل اقتصادی به گونه ای باشد که پاسخگوی سرمایه گذاری اپراتور ها باشد.

زارع پور در خصوص فرکانس مورد نیاز نسل پنجم گفت: دو تا سه محدوده فرکانسی است که فرکانس طلایی برای نسل پنجم محسوب می شود که یکی از این فرکانس ها ۳۷۰۰ یا ۳۸۰۰ که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات تصویب شده در آستانه واگذاری به اپراتورها است.