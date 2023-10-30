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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

ازسرگیری بمباران شدید غزه از سوی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی

ازسرگیری بمباران شدید غزه از سوی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی

غزه از یک ساعت پیش بار دیگر زیر حملات هوایی سنگین و بی‌وقفه ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، از ساعتی پیش بمباران شدید نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی از سرگرفته شده است.

براین اساس، در دور جدید این حملات صهیونیست‌ها بار دیگر به شدت مناطق مختلف نوار غزه را هدف بمباران هوایی قرار داده‌اند.

این در حالی است که طی حملات شامگاه گذشته تا بامداد امروز ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، دستکم ۶۰۰ نقطه از نوار غزه بمباران شده است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود در برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی به حملات وحشیانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی نوار غزه اقدام کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰۰ غیر نظامی و انسان بی گناه را به شهادت رسانده است.

کد مطلب 5925385

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    نظرات

    • علی IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      موشک وپدافند هوایی مگرحماس وغزه ندارند که جنگنده های آنان رابزنند

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