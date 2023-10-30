به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، از ساعتی پیش بمباران شدید نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی از سرگرفته شده است.

براین اساس، در دور جدید این حملات صهیونیست‌ها بار دیگر به شدت مناطق مختلف نوار غزه را هدف بمباران هوایی قرار داده‌اند.

این در حالی است که طی حملات شامگاه گذشته تا بامداد امروز ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، دستکم ۶۰۰ نقطه از نوار غزه بمباران شده است.

در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود در برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی به حملات وحشیانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی نوار غزه اقدام کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰۰ غیر نظامی و انسان بی گناه را به شهادت رسانده است.