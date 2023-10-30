به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ایران به دلیل بهره‌مندی از معادن سنگ آهن، سنگ آهک، زغال سنگ و منابع زیاد انرژی موفق شده است به یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در جهان تبدیل شود. تولیدکنندگان فولاد در کشور ما تمام قوانین و استانداردهای بین‌المللی را رعایت می‌کنند و با وجود چالش‌های متعدد اقتصادی حضور فعالی در بازار جهانی دارند. درحقیقت، حضور در بازار جهانی و رشد اقتصادی از اهداف تولید فولاد ایران است. همچنین، جهت اطلاع از شرایط خریدوفروش فولاد و قیمت روز آن می‌توانید به سامانه گرفت مراجعه کنید. در ادامه مطلب، بزرگترین کارخانه‌های تولیدکننده فولاد ایران را معرفی کرده‌ایم.

اهمیت صنعت فولاد در ایران

کشورهای پیشرفته با تقویت صنعت فولاد خود موفق شده‌اند سطح اقتصادی، علمی، پژوهشی و فرهنگی‌شان را بهبود ببخشند. به عبارتی، کشورهایی که مصرف سرانه فولاد بیشتری دارند جزو جوامع توسعه‌یافته به حساب می‌آیند. صنعت فولاد در کشور ما نیز اهمیت زیادی دارد و باعث رشد اقتصادی و اشتغالزایی شده است؛ بنابراین، اهمیت صنعت فولاد در ایران بر کسی پوشیده نیست! البته پروسه فولاد سازی بایستی با حفظ محیط‌زیست و مصرف بهینه انرژی همراه باشد. برای این منظور، کارخانه‌های فولادی ایران باید از تجهیزات استاندارد و پیشرفته‌ای استفاده کنند تا ضمن افزایش ظرفیت تولید فولاد ایران کمترین گازهای گلخانه‌ای را نشر دهند.

بزرگترین کارخانه تولید فولاد در ایران: کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، بزرگترین تولیدکننده فولاد در ایران است که در بخش شرقی شهر مبارکه و در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد. در حال حاضر، این کارخانه با ظرفیت تولید ۱۰.۳ میلیون تن در سال نیاز نیمی از صنایع کشور به فولاد را تامین می‌کند. تولیدات فولاد مبارکه اصفهان کیفیت بسیار بالایی دارند و جزو پرفروش‌ترین محصولات بازار به حساب می‌آیند. این کارخانه پرافتخار با توجه به توان تولید و سطح کیفی بالای محصولاتش در رتبه اول بهترین کارخانه‌های فولاد ایران قرار گرفته است.

لیست بزرگترین کارخانه‌های فولادی در ایران

آشنایی با بزرگترین کارخانه‌های تولیدکننده فولاد ایران خالی از لطف نخواهد بود! مصرف‌کنندگان با شناخت تولیدکنندگان برتر فولاد در ایران بهتر می‌توانند راجع به برند محصول موردنظرشان تصمیم‌گیری کنند. در این راستا، به معرفی بزرگترین کارخانه‌های تولید فولاد در ایران پرداخته‌ایم:

کارخانه ذوب آهن اصفهان

کارخانه ذوب آهن اصفهان، از قدیمی‌ترین و بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی در کشور است. این کارخانه در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان و نزدیک به زرین‌شهر قرار دارد. ظرفیت تولید آن نیز حدود ۲.۸ میلیون تن در سال است؛ البته میزان تولید کارخانه به محض اجرایی شدن طرح توازن تولیدات به حدود ۳.۶ میلیون تن در سال می‌رسد. شایان ذکر است، بیش از ۵ دهه از فعالیت کارخانه ذوب آهن اصفهان می‌گذرد و این کارخانه فولادی با حفظ کیفیت محصولات خود موفق به اخذ گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی متعددی شده است.

خط تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان

کارخانه فولاد خوزستان

کارخانه فولاد خوزستان، یکی از قطب‌های اصلی تولید فولاد خام در کشور است که حضور فعالی در عرصه‌های ملی و منطقه‌ای دارد. این کارخانه فولادی با مساحت ۳.۸ کیلومترمربعی در نزدیکی شهر اهواز احداث شده است. همچنین، ظرفیت تولید شرکت فولاد خوزستان با چهار فاز تولیدی ۵.۲ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. تولید باکیفیت مقاطع فولادی توسط فولاد خوزستان باعث راهیابی آن به بازار جهانی شده است. به این ترتیب، مجتمع فولاد خوزستان یکی از پرافتخارترین و بزرگترین شرکت‌های فولاد در ایران است که به عنوان یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز شناخته می‌شود.

کارخانه اکسین اهواز

کارخانه اکسین اهواز، یکی از تولیدکنندگان معروف فولاد در کشور است که در سال ۱۳۸۴ راه‌اندازی شد؛ اما بهره‌برداری آن تا سال ۱۳۸۸ به طول انجامید. با تاسیس مجتمع فولاد اکسین اهواز درصد قابل‌توجهی از نیاز صنایع کشور به مقاطع فولادی تامین شد. این شرکت فولادی، تولید محصولات فولادی خود را حدود ۲۱۰ هزار تن در سال اعلام کرده است. عمده محصولات تولیدی آن را هم ورق‌های آهن تشکیل می‌دهند. کیفیت تولید بالا و قیمت مناسب از مشخصات بارز محصولات شرکت فولاد اکسین خوزستان است.

کارخانه فولاد آلیاژی ایران

کارخانه فولاد آلیاژی ایران، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در خاورمیانه است. این کارخانه که در سال ۱۳۷۸ شروع به کار کرد جزو کارخانه‌های مدرن و پیشرفته فولاد آلیاژی در دنیا محسوب می‌شود. استفاده از بالاترین سطح دانش فنی و مدرن‌ترین تجهیزات دنیا توسط فولاد آلیاژی ایران موجب تولید محصولاتی با درجه کیفی استاندارد شده است. این مجتمع تولیدی به عنوان یکی از برترین شرکت‌های فولاد سازی در ایران به تامین همه‌جانبه صنایع خودروسازی، ابزارسازی، نفت و گاز، نیروگاهی، پتروشیمی و… می‌پردازد.

سایر کارخانه‌های فولادی ایران

فعالیت مستمر بزرگترین کارخانه‌های تولیدکننده فولاد ایران باعث بازسازی، سازندگی و توسعه کشور می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری و مدیریت اصولی بازار فولاد کشور با نتایج درخشانی همراه خواهد بود. این بازار به دلیل پشتیبانی بیش از ده‌ها کارخانه فولادی وضعیت بهتری نسبت به سایر حوزه‌های کشور دارد. در قسمت زیر، لیست تمام کارخانه‌های فولاد ایران آورده شده است:

کارخانه بافق یزد

کارخانه ظفر بناب

کارخانه سیادن ابهر

کارخانه راد همدان

کارخانه آریان فولاد

کارخانه هفت الماس

نمایی از خط تولید کارخانه‌های فولادی

کارخانه هیربد زرندیه

کارخانه پرشین فولاد

کارخانه آناهیتا گیلان

کارخانه شاهین بناب

کارخانه فولاد کویر کاشان

کارخانه فولاد ارگ تبریز

کارخانه فولاد البرز غرب

کارخانه فولاد ناب تبریز

کارخانه نورد کوثر اهواز

کارخانه جهان فولاد غرب

کارخانه صبا فولاد زاگرس

و...

چالش‌های صنعت فولاد ایران

با مشاهده لیست کارخانه‌های فولاد ایران می‌توان متوجه تعداد زیاد تولیدکنندگان مقاطع فولادی در کشور شد. تعدد کارخانه‌های فولادی در ایران با چالش‌های مختلفی ازجمله تهیه به موقع متریال مرغوب مانند سنگ آهن، تامین آب و انرژی، محدودیت در حمل‌ونقل ریلی و نوسازی خطوط تولید همراه است. قیمت‌گذاری فولاد نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که تولیدکنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت‌گذاری باید منطقی صورت بگیرد تا ضمن کنترل بازار برای تولیدکننده هم حاشیه سودی مناسبی داشته باشد. گاهی‌اوقات، تعیین دستوری قیمت منجر به اختلال در بازار فولاد می‌شود و مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

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