تعلل عجیب سازمان لیگ در برگزاری مجمع مدیران عامل باشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران با تصمیم مهدی تاج به عنوان رئیس مجمع تغییرات مدیریتی را در هفته‌های نخست لیگ برتر بیست و سوم داشت تا حیدر بهاروند با وجود شایعات ممنوعیت حضور در جایگاه ریاست سازمان لیگ به دلیل بازنشستگی بر مسند قدیمی خود تکیه دهد.

اگرچه دیوان عدالت اداری در بهار سال ۱۴۰۱ بازنشستگی حیدر بهاروند و عدم حضورش در مناصب دولتی را مردود دانست تا نشستن او در جایگاه ریاست سازمان لیگ هم بلا مانع تلقی شود.

بهاروند پس از بازگشت به میز ریاست قدیمی‌اش در فوتبال باشگاهی کشور خواستار برگزاری مجمع برای انتخاب اعضای جدید آن شد.

مجمع سازمان لیگ فوتبال با ۱۵ عضو که یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در فوتبال کشور است طی روندی جالب، اعضای خود را خواهد شناخت.

در مرحله اول انتخابات و در بین هیأت‌های استانی که تیم‌های لیگ برتری و لیگ یکی داشتند بیشترین آرا به اعضای زیر داده شد تا به عضویت در آیند.

نتایج آرای انتخابات بدین شرح بود:

۱- رحیم درزی خلردی ۱۰ رأی (مازندران)

۲- عبدالکاظم طالقانی ۹ رأی (خوزستان)

۳- محمدرضا غفاری ۸ رأی (مرکزی)

۴- جواد ششگلانی ۸ رأی (آذربایجان شرقی)

۵- حسین باجیوند ۶ رأی (قزوین)

۶- قربانعلی الماس خاله ۶ رأی (گیلان)

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سازمان لیگ موظف بود مجمع مرتبط با باشگاه‌های لیگ برتری و لیگ یکی را نیز انتخاب کند تا ۶ عضو دیگرش را هم بشناسد. مدیران عامل چهار باشگاه لیگ برتری و دو مدیرعامل از لیگ دسته اول می‌توانند در مجمع این سازمان حضور داشته باشند که فعلا برگزار نشده است.

درگیری تیم‌ها در رقابت‌های باشگاهی تنها دلیل سازمان لیگ در تعویق زمان برگزاری این جلسه انتخاباتی بوده است اما مجمع باشگاه برای برگزاری نیاز به ۶ عضو از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری و لیگ یک دارند که همراه با رئیس فدراسیون، رئیس سازمان لیگ و دبیرکل بتوانند مجمع را برگزار کرده و هیأت رئیسه جدید را انتخاب کنند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر، اصرار مهدی تاج برای تعیین اعضای جدید مجمع را به همراه داشته است تا بهاروند قبل از پایان دور رفت رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر قصد برگزاری جلسه برای انتخاب مدیران عامل منتخب را داشته باشد.

باید دید اعضای جدید مجمع سازمان لیگ فوتبال چه زمانی انتخاب خواهند شد تا آنها برای هیأت رئیسه جدید تصمیم گیری کنند.