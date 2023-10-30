تبادل آتش سنگین در مرز لبنان با فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در ساعت یک بعد از ظهر امروز به وقت محلی، رزمندگان مقاومت، تجهیزات فنی و جاسوسی مرکز جاسوسی بیاض را با سلاح مناسب هدف قرار دادند.

منابع عبری زبان از حمله راکتی از لبنان به منطقه المطله در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

همزمان خبرنگار الجزیره از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شلومی و الجلیل در نزدیکی مرز لبنان با فلسطین اشغالی خبر داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی هم حومه شهرک کفرکلا و نیز اطراف شهرکهای علما الشعب و یارین در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

همزمان خبرنگار الجزیره از رهگیری موشکهایی در آسمان منطقه نهاریا در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.