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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۷

تبادل آتش سنگین در مرز لبنان با فلسطین اشغالی

تبادل آتش سنگین در مرز لبنان با فلسطین اشغالی

درگیری در مرز لبنان و فلسطین اشغالی امروز هم ادامه داشت و طی آن حزب الله مواضع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد و در مقابل توپخانه رژیم صهیونیستی هم مناطق مرزی لبنان را گلوله باران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در ساعت یک بعد از ظهر امروز به وقت محلی، رزمندگان مقاومت، تجهیزات فنی و جاسوسی مرکز جاسوسی بیاض را با سلاح مناسب هدف قرار دادند.

منابع عبری زبان از حمله راکتی از لبنان به منطقه المطله در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

همزمان خبرنگار الجزیره از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شلومی و الجلیل در نزدیکی مرز لبنان با فلسطین اشغالی خبر داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی هم حومه شهرک کفرکلا و نیز اطراف شهرکهای علما الشعب و یارین در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

همزمان خبرنگار الجزیره از رهگیری موشکهایی در آسمان منطقه نهاریا در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

کد مطلب 5925901

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