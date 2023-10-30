هوای آذربایجان غربی از چهارشنبه بارانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کریمی روز دوشنبه در این زمینه افزود: با فعالیت این امواج در استان احتمال کاهش دما، بارش برف و وزش باد در ارتفاعات وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این سامانه در اغلب مناطق کشور فعال خواهد بود، اضافه کرد: آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در زمان فعال بودن این امواج برای استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی ادامه داد: کاهش دید در جاده‌ها و لغزندگی مسیرهای مواصلاتی نیز برای استان در روزهای پایانی هفته جاری تا روز جمعه پیش بینی می‌شود.

کریمی با بیان اینکه هواشناسی استان نسبت به فعالیت این امواج در استان هشدار زرد صادر کرده‌است، گفت: لازم است تا روستاییان و عشایر از چرای دام به علت احتمال وقوع صاعقه در روزهای چهارشنبه تا جمعه در ارتفاعات خودداری کنند و کشاورزان نیز به توصیه‌های هواشناسی کشاورزی توجه داشته باشند.