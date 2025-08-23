به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این نشست مشکلات ثبتی مردم، بهویژه موضوع پلاک ۷۳۵ دیلم و اراضی پیرامونی شهر دیلم در مناطق تنوب شرقی و غربی، و همچنین مشکلات افراز و تفکیک اراضی کشاورزی در برخی روستاهای تابعه به طور کامل بررسی قرار گرفت.
فرماندار دیلم افزود: رفع کامل موانع موجود در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و عرضه مسکن در پلاک ۷۳۵ شهر دیلم برای امکان ادامه روند ثبت و صدور سند مالکیت مردم بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ آئیننامه اجرایی قانون از تصمیمهای اتخاذ شده در این نشست بود.
وی بیان کرد: تأمین اعتبار ملی به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دیلم، همکاری شهردار محترم و شورای اسلامی شهر دیلم در اعمال تخفیفهای لازم برای صدور پروانه ساخت ساختمان این اداره، ارجاع مهمترین مشکلات افراز و تفکیک اراضی مشاع کشاورزی در برخی روستاها که تاکنون حلنشده و در طرح کاداستر ثبت و بارگذاری نهایی نشدهاند از دیگر تصمیمات اتخاذ شده این نشست است.
وی بیان کرد: تصمیمات اتخاذ شده در این نشست برای جلسه نهایی در مرکز استان بوشهر جمعبندی و ارسال خواهد شد.
