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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۳

براساس اطلاعیه استانداری سیستان و بلوچستان؛

مدارس ابتدایی منطقه سیستان فردا تعطیل شد

مدارس ابتدایی منطقه سیستان فردا تعطیل شد

زاهدان- مدارس ابتدایی منطقه سیستان بر اساس اطلاعیه استانداری سیستان و بلوچستان برای فردا سه‌شنبه ۹ آبان تعطیل و غیرحضوری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، پیرو اخطاریه نارنجی هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید و گرد و خاک در شمال استان و بر اساس تصمیم مدیریت بحران استانداری، مدارس ابتدایی پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز به دلیل احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک ناشی از آن، فردا سه شنبه نهم آبان ماه جاری در دو نوبت صبح و عصر به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5926050

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    نظرات

    • جبارسینگ US ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      14 1
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      متاسفانه مسولین زابل سلامتی مردم براشون اهمیتی نداره تو این طوفان گردوخاک باید کل مقاطع تحصیلی و ادارات رو تعطیل کنند .
    • سعید کریم زایی IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چرا مهرستان تعطیل نمیشه بخش آشار

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