مدارس ابتدایی منطقه سیستان فردا تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، پیرو اخطاریه نارنجی هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید و گرد و خاک در شمال استان و بر اساس تصمیم مدیریت بحران استانداری، مدارس ابتدایی پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز به دلیل احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک ناشی از آن، فردا سه شنبه نهم آبان ماه جاری در دو نوبت صبح و عصر به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.