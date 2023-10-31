به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: اعضای شبکه سازمان‌یافته قاچاق دارو در ۶ نقطه از استان تهران، به‌صورت همزمان طی اقدامات فنی و اطلاعاتی و در عملیاتی غافلگیرانه پس از رصد اطلاعاتی صورت گرفته، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شناسایی و دستگیر شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به اینکه این شبکه سازمان‌یافته قاچاق دارو اقدام به تولید، بسته بندی و توزیع صدها هزار عدد قرص غیرمجاز و قاچاق در سطح کشور کرده است، گفت: در این عملیات ۱۰ نفر از عناصر اصلی به همراه سرشبکه آن دستگیر شدند.

وی بیان کرد: از این اعضای این شبکه مقادیر قابل توجهی قرص‌های غیرمجاز، تجهیزات و دستگاه‌های تولید و بسته‌بندی قرص کشف و ضبط شد و اقدامات عملیاتی در خصوص این شبکه قاچاق دارو کماکان در حال اجرا است.