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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

عبداللهی اعلام کرد؛

اعضای شبکه سازمان‌یافته قاچاق دارو در پایتخت دستگیر شدند

اعضای شبکه سازمان‌یافته قاچاق دارو در پایتخت دستگیر شدند

رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری اعضای شبکه سازمان‌یافته قاچاق دارو در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفت: اعضای شبکه سازمان‌یافته قاچاق دارو در ۶ نقطه از استان تهران، به‌صورت همزمان طی اقدامات فنی و اطلاعاتی و در عملیاتی غافلگیرانه پس از رصد اطلاعاتی صورت گرفته، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شناسایی و دستگیر شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به اینکه این شبکه سازمان‌یافته قاچاق دارو اقدام به تولید، بسته بندی و توزیع صدها هزار عدد قرص غیرمجاز و قاچاق در سطح کشور کرده است، گفت: در این عملیات ۱۰ نفر از عناصر اصلی به همراه سرشبکه آن دستگیر شدند.

وی بیان کرد: از این اعضای این شبکه مقادیر قابل توجهی قرص‌های غیرمجاز، تجهیزات و دستگاه‌های تولید و بسته‌بندی قرص کشف و ضبط شد و اقدامات عملیاتی در خصوص این شبکه قاچاق دارو کماکان در حال اجرا است.

کد مطلب 5926471

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    نظرات

    • حسن US ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      در مورد شیر خشک هم که مشکلات زیادی را بین مردم ایجاد کرده مطلب بنویسید
    • حسن US ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      در مورد شیر خشک هم که مشکلات زیادی را بین مردم ایجاد کرده مطلب بنویسید

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