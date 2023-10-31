رزمایش پدافند غیرعامل در شهر ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز سه‌شنبه ۹ آبان‌ماه، رزمایش پدافند غیرعامل با همکاری هلال احمر، شرکت گاز و آموزش و پرورش استان در مدرسه "امید فردا" شهر ایلام همزمان با سراسر استان برگزار شد.

در این رزمایش توصیه‌های ایمنی، روش‌های پناه‌گیری و خروج اضطراری در مواقع بروز زلزله به دانش‌آموزان آموزش داده شد.

حفظ آرامش و خونسردی، خودامدادگری و دگرامدادگری، ایمان و توکل به خدا، دعوت کردن دیگران به آرامش و انجام نکات آموزش دیده شده با اعتماد به نفس، دقت کامل و حمایت روانی از دانش‌آموزان کوچک‌تر از جمله توصیه‌ها در این رزمایش بود.

گفتنی است در هفته پدافند غیرعامل، برنامه‌های متنوعی برای دانش آموزان نظیر نواخته شدن زنگ پدافند غیرعامل در مدارس، برگزاری مانور زلزله، آمادگی در برابر تمهیدات نوین، مشارکت فعال دانش‌آموزان در برنامه‌های پدافند غیرعامل و تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی در مواجهه با مواقع بحران و کاهش خسارات در دستور کار قرار گرفت.