البرز پایلوت کشوری سامانه سخا

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر سه‌شنبه در جلسه رونمایی از سامانه ملی سخا در استان که در سالن شهدای دولت استانداری با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و معاون وزیر کشور، برگزار شد، ضمن قدردانی از پویایی خیرین در استان، افزود: البرز دارای ویژگی‌های فراوانی است که حضور پررنگ خیرین این استان در نقاط مختلف کشور از جمله این ظرفیت‌ها است.

وی ادامه داد: رشد روز افزون مهاجرت در البرز که بخش بزرگی از آنها را افراد کم برخوردار جامعه تشکیل می‌دهد، نیازمند توجه ویژه نهادهای حمایتی و خیرین به شکل ساختاریافته و هوشمند هستیم.

عبداللهی گفت: اهمیت این سامانه فراوان است و ساماندهی خیر و نیکوکاری و عدالت در رسیدگی به نیازمندان ضرورت دارد.

وی افزود: در راستای مردمی سازی فعالیت‌ها طبق تأکیدات رئیس جمهور محترم این سامانه اثربخش خواهد بود.

استاندار البرز گفت: بر این باور هستیم که این سامانه به نحو مطلوب در استان اجرایی می‌شود و با توجه به توانمندی‌ها و خیرین بزرگی که در استان وجود دارد بیش از گذشته به نیازمندان توجه می‌شود.