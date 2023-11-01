افزایش تولید آبزیان تا ۱۶ هزار تن در اردبیل

محمد اله‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با افزایش ظرفیت تولید تلاش می‌کنیم تا نه تنها سرانه مصرف مردم استان را بالا ببریم بلکه شرایطی را مهیا کنیم تا از قبل صنعت آبزی‌پروری زمینه اشتغال برای بیکاران رشته‌های مرتبط فراهم آید.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید انواع ماهیان گرمابی و سردابی در استان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن است که قطعاً این ظرفیت با توجه به قابلیت مناطق مختلف استان قابل افزایش خواهد بود.

مدیرکل شیلات استان اردبیل به وجود منابع آبی غنی به ویژه در شمال استان برای آبزی‌پروری اشاره کرد و گفت: دریاچه گیلارلو در گرمی ظرفیت خوبی برای افزایش تولید آبزیان است و قطعاً در این دریاچه می‌توان فضا و فرصت مناسب برای افزایش رهاسازی، تولید و عمل‌آوری ماهیان متنوع را انجام داد.

اله‌بخش افزود: ۷۰ هزار قطعه ماهیان گرمابی با تهیه و توزیع ۱۰ تن غذای مناسب در پرورش آبزیان در این منطقه هدف‌گذاری شده بود تا ما برداشت متنوع ماهیان را در این منابع آبی طبیعی شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کیفی‌ترین محصولات در منابع آبی شمال استان به ویژه منطقه گرمی، پارس‌آباد و بیله‌سوار تولید و روانه بازار مصرف می‌شود که در مناطق شمالی استان ظرفیت‌های خوبی اعم از مزارع پرورش آبزیان گرمابی و سردابی فراهم شده است.

اله‌بخش اضافه کرد: در سطح استان ۳۵۰ مزرعه پرورش آبزیان وجود دارد که تولید ۱۱ هزار و ۵۵۰ تن انواع آبزیان را در این مزارع شاهد هستیم.

وی بیان کرد: در شهرستان گرمی این ظرفیت ۱۲ مزرعه آبزی‌پروری است تا زمینه تولید ۵۰۰ تن محصول با ارزش در این بخش فراهم آید.

اله‌بخش در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما آمادگی داریم تا بچه ماهیان رایگانی را در اختیار پرورش‌دهندگان قرار دهیم که قطعاً با بهره‌برداری از استخرهای ۲ منظوره باغداران می‌توان پرورش آبزیان را نیز به عنوان صنعت مکمل گردشگری توسعه داده و بستر مناسب آن را فراهم کرد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: در کنار منابع آبی طبیعی، قطعاً وجود مزارع و استخرهای مزرعه ماهی می‌تواند یک ظرفیت بی‌نظیر در این حوزه محسوب شود.