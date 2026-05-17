۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

رهاسازی ۲۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی گرم‌آبی در مزارع پرورشی پارس‌آباد

اردبیل- مدیرکل شیلات استان اردبیل از رهاسازی ۲۰۰ هزار قطعه انواع بچه‌ماهیان گرم‌آبی در مزارع پرورشی شهرستان پارس‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌بخش اظهار کرد: در راستای توسعه آبزی‌پروری، افزایش تولیدات شیلاتی در منطقه و بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود تعداد ۲۰۰ هزار قطعه انواع کپورماهیان در مزارع پرورشی شهرستان پارس‌آباد رهاسازی شده است.

وی افزود: این بچه‌ماهی‌ها از گونه‌های آمور، کپور معمولی، فیتوفاگ و کپور سرگنده بوده و با هدف ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید در واحدهای پرورشی منطقه معرفی شده‌اند.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان پارس‌آباد در حوزه آبزی‌پروری گفت: پیش‌بینی می‌شود با اجرای این برنامه و حمایت از بهره‌برداران، میزان تولید نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته باشد.

اله‌بخش همچنین خاطرنشان کرد: روند رهاسازی بچه‌ماهی در ماه‌های آینده نیز در مزارع پرورشی شهرستان ادامه خواهد داشت تا ضمن تقویت ذخایر تولیدی، زمینه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در منطقه بیش از پیش فراهم شود.

