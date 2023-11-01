فرودگاه سقز با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود

جعفر توان در گفتو گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهره برداری از فرودگاه سقز، مدول دوم تصفیه خانه شماره ۲ شهر سقز، آبرسانی از مدول دوم تصفیهخانه شماره ۲ سقز از سد چراغ ویس، در این سفر به بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در آستانه سفر رئیس جمهور محترم، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، بازارچه سیف هم بازگشایی شد، افزود: با ساخت و ارتقای زیرساختهای این ظرفیت اقتصادی، شاهد رونق اقتصادی در منطقه و افزایش درآمد مرزنشینان و رونق صادرات و واردات باشیم.
وی اضافه کرد: بعد از افتتاح فرودگاه سقز با حضور رئیس جمهور محترم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو به بررسی و چالشهای حوزه آب، برق و انرژی خواهیم پرداخت.
فرماندار سقز یادآور شد: برای بهره مندی از حضور نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان باید تمام مسائل حوزه وزارت نیرو در سطح شهرها و روستاهای شهرستان سقز احصا شود.
توان ادامه داد: تلاش برای جذب و تأمین اعتبارات جهت اتمام مجتمعهای آبرسانی، تکمیل مخزنها و منابع آبی، تکمیل تصفیه خانه، احداث پستهای برق و خطهای نفوذی برق حوزه کشاورزی، اتمام عملیات تبدیل کابلهای سیمی به کابل خود نگهدار، تکخوانی کنتور برق روستاها، رفع مشکلات تأمین آب شهرهای صاحب و سنته و روستاهای دارای تنش آبی و فرسودگی شبکه آب و کمک به تکمیل ساخت نیروگاه از جمله مواردی است که با وزیر نیرو مطرح خواهد شد.
افتتاح فرودگاه و بازگشایی بازارچه مرزی سیف، مطالبات چندین ساله مردم شهرستان سقز است که با تلاش و همت دولت سیزدهم به بهره برداری میرسد.
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